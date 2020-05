Barbie Vélez contó qué sintió al enterarse de que Bal tiene cáncer

Lunes, 04 de mayo de 2020

La hija de Nazarena se separó del actor hace más de cuatro años en medio de acusaciones por violencia de género.





Barbie Vélez hizo referencia a la salud de su exnovio Fede Bal, de quien se separó hace cuatro años en medio de un escándalo y acusaciones de violencia de género, y que fue diagnosticado semanas atrás con cáncer de intestino. "Fue shockeante", manifestó.



"La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración mía y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y en los portales ponen ‘Barbie dice que...’. Entonces decidí tomar esta posición", expresó la hija de Nazarena Vélez al ser consultada en el programa El precio justo (Telefé) sobre el tema.



Luego cuando le preguntaron qué sintió al saber que Fede estaba enfermo, respondió: "Fue shockeante".



Acerca de si intentó comunicarse con él, la joven se sinceró: "No. La verdad que no. Una cosa no quita la otra. Sí fue shockeante y me movilizó, pero no".





"Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo lejos. Pero de repente uno se da cuenta de que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma", reflexionó para cerrar el tema.





La reacción de Fede al conocer su diagnóstico

El actor contó el domingo en su programa de radio (Late 93.1) que cuando le dieron el diagnóstico lo primero que pasó por su cabeza fue en cómo decírselo a su mamá Carmen Barbieri: "Se lo dije, agarré el auto, viajé a Buenos Aires, lloré y grité en medio de la ruta y me pregunté '¿por qué yo tengo cáncer, que tengo 30 años, con una buena salud, que estaba en un momento genial, que tenía proyectos y estaba rodeado de amigos?'".