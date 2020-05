Habilitan permisos de movilidad para volver a la Provincia Martes, 05 de mayo de 2020 El gobierno Provincial sumándose a las medidas de ´regreso a casa´ por parte del gobierno nacional, resolvió la apertura del permiso único de movilidad para personas que requieran volver a Corrientes o al interior provincial. La disposición rige para movilizarse tanto en colectivo de pasajeros como en automóvil particular.





En el marco del permiso excepcional que habilitó la Nación para las personas que por distintas circunstancias han quedado fuera de sus provincias o localidades de origen ante el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio; así esta mañana en conferencia de prensa el Gobernador, Gustavo Valdés informó que “estamos tramitando la situación para que en dos micros, con capacidad de 20 personas cada uno, traer a los correntinos que quedaron varados”.



De acuerdo a lo dispuesto, la medida se extiende también a las personas varadas en la ciudad de Corrientes y requieran el traslado al interior provincial.



Para ello deberán enviar un correo electrónico a la dirección de permisos@corrientes.gob.ar, que contenga nombre completo del solicitante, además del número de DNI, dirección –origen y destino-, motivo por el cual se encuentra varado, provincia en la que se encuentra y por último, aclarar si su regreso lo realizará mediante transporte de pasajeros o de forma particular.



Si se realiza de la última manera antes menciona (forma particular), deberán especificar en el mismo mail y adjuntar el nombre completo de la persona de quien proceda a buscar, número de DNI, cédula verde del vehículo, dirección y dominio del automotor.



Una vez completados los datos solicitados, la Provincia realizará la gestión del permiso único ante las autoridades nacionales pertinentes y luego será notificado vía correo electrónico si la solicitud ha sido autorizada.