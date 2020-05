Así será el regreso del tenis tras el coronavirus

Lunes, 04 de mayo de 2020

¿Cuándo y de qué manera volverá el tenis? Es una de las preguntas que más se hacen los aficionados al deporte de la raqueta. La pandemia de coronavirus obligó a suspender la temporada, privando de disputar torneos desde Indian Wells a toda la gira europea de tierra y Wimbledon, entre otros. En Alemania, ya se están disputando algunos torneos de exhibición con tenistas profesionales y son un esbozo de lo que podría ser el tenis tras el COVID-19: partidos sin público y ausencia de contacto entre los jugadores.



En España, desde hoy, los tenistas ya pueden entrenar tras dos meses de reposo impuesto, mientras en Alemania estos días está teniendo lugar el torneo de exhibición Tennis Point Exhibition Series en el Base Tennis Club de Höhr-Grenzhausen. Pequeños pasos hacia lo que puede ser una vuelta del tenis, un regreso, esperado y diferente al espectáculo que nos tiene acostumbrados. En el primero de los tres torneos de exhibición en Alemania programados para este mes de mayo se están dejando ver algunos detalles de cómo podrá ser el nuevo tenis tras el COVID-19.



Sin público, sin saludo previo entre los jugadores y con los banquillos colocados en lados opuestos de la pista para evitar cualquier acercamiento entre los jugadores a la hora de cambiar de lado en los descansos. Incluso, algunos jugadores han saltado a la pista con mascarilla para disputar un torneo que ha contado con la presencia de jugadores como Dustin Brown, conocido en el circuito por su look poco habitual en el mundo del tenis y por eliminar a Rafa Nadal en Wimbledon en la edición de 2015.





A puerta cerrada y sin saludo previo



«Es diferente jugar cuando no hay público pero, pese a todo, creo que todos los jugadores están contentos por estar en la pista para jugar y competir», dice Brown. También reconoce que era «difícil seguir motivado cuando no tienes una fecha de regreso para volver a jugar». Un regreso que también podría estar más cerca en España con la posibilidad de disputar torneos en diferentes clubes españoles tal y como se comentó en una charla mantenida por los campeones de la Copa Davis en un encuentro virtual de la RFET días atrás.