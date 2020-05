El drama de una figura de la Juventus tras dar positivo de coronavirus

Lunes, 04 de mayo de 2020

Ya recuperado del virus, el futbolista cuál fue su reacción tras recibir el resultado del test y cómo fueron sus primeros días luego del aislamiento





Italia fue uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus y la Juventus registró varios casos positivos en su plantel. Uno de ellos fue el francés Blaise Matuidi, quien fue diagnosticado a mediados de marzo. Afortunadamente, el futbolista ya pudo superar el virus, pero transitar la enfermedad no le fue fácil.



En un vivo de Instagram con su ex compañero Mehdi Benatia, Matuidi habló de la angustia que sintió al saber que había dado positivo de COVID-19 y cómo fueron los días posteriores. “Siempre intentas asegurarte de que las personas no estén demasiado cerca, tienes que ser mentalmente fuerte. Es una situación nueva para todos nosotros”, dijo el campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018.



El mediocampista de 33 años no tenía síntomas y saber que tenía la enfermedad lo impactó de sobremanera. “Tan pronto como escuché la noticia me sorprendió, sentí pánico total, fue terrible y temí por mi familia y amigos. Fue difícil para ellos, pero pude tranquilizarlos”.



"Queremos que esto termine lo antes posible. Me pregunto qué pasará con el fútbol y la vida cotidiana”, se cuestionó Matuidi, cuyos miedos se modificaron una vez que superó el virus. "Fue difícil. Cuando estaba positivo, ni siquiera podía salir de compras y, cuando comencé (a salir) de nuevo, estaba en psicosis”, reveló.



El gobierno italiano comunicó este domingo que a partir de mañana los atletas de todas las disciplinas, incluso los deportes colectivos, podrán realizar entrenamientos en los centros especializados con estricto respeto de la distancia social, como medida para avanzar sobre el levantamiento gradual del aislamiento por la pandemia de coronavirus.



El gobierno atendió las peticiones de los clubes, principalmente de fútbol, y autorizó la apertura de sus centros de entrenamiento para que los jugadores pueda realizar ejercicios en el exterior con distancia social.



Juventus, club en el que juega Matuidi, reiniciará los entrenamientos mañana y entre el martes y miércoles venidero se reabrirá el centro deportivo de los “blanquinegros”, para que los jugadores que estén habilitados retomen la actividad. El argentino Pablo Dybala todavía no tiene la autorización, ya que luego de haber sido infectado por el coronavirus, deberá someterse a un nuevo control para determinar si ya superó el virus para poder reintegrarse a las prácticas junto a sus compañeros.