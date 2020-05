“La Bombonera no tiembla, nosotros la hicimos temblar” Lunes, 04 de mayo de 2020 Se fue del Millonario en 2017, pero a la distancia se reconoce “hincha”. Y antes de su paso por Núñez se transformó en verdugo de Boca en la Copa Libertadores





Su paso por River no tuvo el impacto que generaban sus antecedentes, sin embargo, alcanzó para que hoy se reconozca “hincha”. Arturo Mina, actual defensor del Yeni Malatyaspor de Turquía, había sido adquirido por la Banda en 2016, a cambio de 2.7 millones de dólares. Sin embargo, luego de 20 partidos, dos goles y dos títulos (Recopa Sudamericana y Copa Argentina) fue vendido a Europa (el club mantiene una disputa legal con los turcos por una deuda).



El zaguero, de 29 años, tiene un buen recuerdo de su paso por Núñez. “No tengo nada que reprochar de River, agradezco mucho a Gallardo, que fue sincero conmigo. Lo que viví ahí fue algo que nunca me voy a olvidar. El público te apoyaba, me acuerdo de la imagen de la gente”, subrayó en una entrevista en La Nota Con Roma.



Allí, el ecuatoriano hizo autocrítica: “Me costó mucho desde lo físico. Mi mente estaba bien pero mis piernas no resistían. Si se da una revancha en River iría sin pensarlo. Tengo eses sabor de poder haber dado más”.



El paso en falso no erosionó el lazo que generó con el Millonario. “Vi la final en Madrid y también con Flamengo. Una lástima. Se confió y se descuidó”, aseveró sobre lo sucedido en Lima. Lo paradójico es que su mejor recuerdo contra Boca se dio con otra camiseta: la de Independiente del Valle. Mina fue parte de la gesta del conjunto ecuatoriano, que eliminó al Xeneize en la semifinal de la Copa Libertadores 2016 en condición de visitante (5-3 en el global).



“Cuando jugamos contra Boca dijeron que ya estábamos eliminados antes del partido. Cuando Pavón mete el gol (el 1-0, a los 3 minutos del primer tiempo), todos creyeron que nos metían cinco. La Bombonera no tiembla, no sentí eso, nosotros la hicimos temblar esa noche. Nunca fuimos favoritos, íbamos con fe de ganar”, se envalentonó. Luis Caicedo, Bryan Cabezas y Julio Angulo convirtieron los goles para el batacazo logrado por Independiente ante el Xeneize que dirigía Guillermo Barros Schelotti y que contaba con figuras como Carlos Tevez, Darío Benedetto, Nicolás Lodeiro y Agustín Orión.



En la final, el elenco ecuatoriano terminó perdiendo 2-1 en el resultado global ante Atlético Nacional de Medellín (en el 1-1 de la idea, Mina fue el autor de la conquista).