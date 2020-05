Pichot no será titular de la World Rugby Domingo, 03 de mayo de 2020 El ex medio scrum argentino perdió ayer las elecciones para presidente de la máxima entidad del rugby mundial. Sumó 23 votos, contra 28 del inglés Bill Beaumont.

El ar­gen­ti­no Agus­tín Pi­chot per­dió hoy las elec­cio­nes pa­ra pre­si­den­te de la World Rugby con el ac­tual ti­tu­lar del car­go, el in­glés Bill Be­au­mont, por 28 vo­tos con­tra 23 en una de­rro­ta pre­sun­ta­men­te ad­ju­di­ca­ble a la fal­ta de apo­yo de Áfri­ca, Ja­pón y Ca­na­dá.

Si bien los vo­tos no fue­ron da­dos a co­no­cer pú­bli­ca­men­te por im­po­si­ción del es­ta­tu­to de la WR, el des­glo­se de los 51 su­fra­gios de­nun­cia que el res­pal­do de afri­ca­nos, ja­po­ne­ses y ca­na­dien­ses, que es­ta­ba en du­da se­gún las es­ti­ma­cio­nes del pro­pio Pi­chot, se in­cli­na­ron fi­nal­men­te por Be­au­mont, que re­no­vó su man­da­to has­ta 2024.

El anun­cio del triun­fo del in­glés de 68 años, ex se­gun­da lí­nea del Fylde Rugby Club y del se­lec­cio­na­do in­glés, fue di­fun­di­do ofi­cial­men­te el or­ga­nis­mo con se­de en Du­blin, Ir­lan­da, an­tes de la fe­cha pre­vis­ta ori­gi­nal­men­te, el mar­tes 12 de ma­yo.

Pi­chot, de 45 años, era el ac­tual vi­ce­pre­si­den­te de la WR y aho­ra se­rá re­em­pla­za­do en el car­go por el fran­cés Ber­nard La­pas­set, que fue ti­tu­lar del en­te des­de 2008 a 2016 tras las ges­tio­nes del ga­lés Ver­non Pugh (1995-­2002) y el ir­lan­dés Syd Mi­llar (2003-­2007).

La elec­cion se re­a­li­zó des­de el do­min­go pa­sa­do y du­ran­te tres dí­as de ma­ne­ra elec­tró­ni­ca. Los vo­tos fue­ron re­co­lec­ta­dos por una au­di­to­ra que hi­zo el con­teo y le tras­la­dó el re­sul­ta­do a las WR, que fi­nal­men­te de­ci­dió ade­lan­tar unos diez dí­as los re­sul­ta­dos.

Pi­chot in­ten­tó que­brar la he­ge­mo­nía y con­ver­tir­se en el pri­mer hom­bre por fue­ra de los ocho pa­í­ses cen­tra­les (In­gla­te­rra, Ir­lan­da, Es­co­cia, Ga­les, Fran­cia, Aus­tra­lia, Nue­va Ze­lan­da y Su­dá­fri­ca) en re­gir los des­ti­nos del rugby.

El mé­to­do de elec­ción prio­ri­za los in­te­re­ses de las gran­des po­ten­cias, por eso ca­da su­fra­gio va­lió tres pa­ra el gru­po Seis Na­cio­nes (In­gla­te­rra, Ir­lan­da, Ga­les, Es­co­cia, Fran­cia e Ita­lia) y el de SAN­ZA­AR (Nue­va Ze­lan­da, Su­dá­fri­ca, Aus­tra­lia y Ar­gen­ti­na).

Las re­gio­nes con­ti­nen­ta­les (A­mé­ri­ca del Nor­te, Amé­ri­ca del Sur, Eu­ro­pa, Asia, Oce­a­nía y Áfri­ca) su­ma­ron dos ca­da una, al igual que Ja­pón; mien­tras que los de­no­mi­na­dos Emer­gen­tes (Es­ta­dos Uni­dos, Ca­na­dá, Ru­ma­nia, Fi­ji, Sa­mo­a, Ge­or­gia y Uru­guay) uno ca­da uno.



Los 28 vo­tos de Beua­mont, de acuer­do con los cál­cu­los ma­ne­ja­dos por el di­rec­ti­vo ar­gen­ti­no, pro­vi­nie­ron del Seis Na­cio­nes (18), Eu­ro­pa (2), Ja­pón (2), Áfri­ca (2), Ca­na­dá (1), Amé­ri­ca del Nor­te (1), Fi­ji (1) y Sa­moa (1).

Pi­chot ya con­ta­ba con los apo­yos de la SAN­ZA­AR (12), Asia (2), Su­da­mé­ri­ca (2), Oce­a­nía (2), Uru­guay (1), Es­ta­dos Uni­dos (1), Amé­ri­ca del Nor­te (1), Ge­or­gia (1) y Ru­ma­nia (1).

Era pre­vi­si­ble el apo­yo pa­ra Be­au­mont de los pa­í­ses bri­tá­ni­cos, pe­se a que exis­tie­ron ru­mo­res de al­gún pro­yec­to de “vien­tos de cam­bios” en Ga­les e Ir­lan­da, pe­ro se que­da­ron en pre­sun­cio­nes.

Tam­po­co se­ría sin­gu­lar el res­pal­do de Áfri­ca, Fi­ji (ya ha­bía pro­me­ti­do su vo­to ha­ce tiem­po al in­glés) Sa­moa y Ja­pón, que re­ci­bió un con­tun­den­te am­pa­ro pa­ra re­a­li­zar la pa­sa­da Co­pa del Mun­do de 2019 y no iba a ne­gar­le el vo­to al in­glés.

Pi­chot era co­no­ce­dor del apo­yo de la SAN­ZA­AR, los vo­tos de las re­gio­nes co­mo Su­da­mé­ri­ca, Oce­a­ní­a, Asia y otros na­cio­nes emer­gen­tes co­mo Ru­ma­nia, una fe­de­ra­ción muy li­ga­da a Fran­cia en el rugby, pe­ro dis­con­for­me con su his­tó­ri­co re­cla­mo por in­gre­sar al Seis Na­cio­nes.

Es­ta­dos Uni­dos ca­yó en des­gra­cia con la pan­de­mia y la USA Rugby pre­sen­tó la ban­ca­rro­ta a cau­sa de “pro­ble­mas fi­nan­cie­ros im­po­si­bles de re­me­diar” pe­ro las es­ti­ma­cio­nes del mun­do del rugby in­di­can que ha­bría si­do pa­ra Pi­chot.