El refuerzo de la tarjeta Alimentar se acreditará desde el 8 de mayo

Jueves, 30 de abril de 2020

Los 52.458 correntinos que serán beneficiados con un pago extraordinario tendrán depositados el dinero en sus cuentas de la Asignación Universal desde el viernes 8.





En Corrientes el pago se realizará con el cronograma de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, entre el 8 y el 21 de mayo. Se trata de una nueva inversión extra del Gobierno Nacional que en Corrientes representan $264 millones para 52.458 titulares y 99.600 personas beneficias. Las familias con un hijo o hija percibirán un plus de $4.000 y quienes tengan dos o más hijos o hijas recibirán un refuerzo de $6.000.





El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el pago de un Refuerzo Extraordinario para titulares de la Tarjeta Alimentar. Aquellas familias con un hijo o hija percibirán un plus de $4.000 y quienes tengan dos o más hijos o hijas recibirán un refuerzo extraordinario de $6.000.



Quienes son destinatarios de Tarjeta Alimentar, pero aún no cuentan con la tarjeta, como es el caso de Corrientes; el monto se les acreditará junto con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) de mayo, de acuerdo al cronograma dispuesto por ANSES:



➡️ 08 de Mayo: DNI terminados en 0

➡️ 11 de Mayo: DNI terminados en 1

➡️ 12 de Mayo: DNI terminados en 2

➡️ 13 de Mayo: DNI terminados en 3

➡️ 14 de Mayo: DNI terminados en 4

➡️ 15 de Mayo: DNI terminados en 5

➡️ 18 de Mayo: DNI terminados en 6

➡️ 19 de Mayo: DNI terminados en 7

➡️ 20 de Mayo: DNI terminados en 8

➡️ 21 de Mayo: DNI terminados en 9



En Corrientes esta ayuda económica del Gobierno Nacional alcanza a 52.458 titulares y 99.600 personas beneficiarias, con una inversión de $264 millones mensuales.



“El objetivo es garantizar el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria. Nuestra tarea es fortalecer el derecho de las familias a una alimentación sana y sostener los ingresos en una situación social crítica”, explicó el ministro Daniel Arroyo.



Mientras que el titular de la Delegación Regional Corrientes de Desarrollo Social de la Nación, Gerardo Bassi, explicó que “estamos atravesando una crisis inédita y por eso es necesario redoblar la asistencia a miles de correntinos y correntinas, que reciben esta asistencia por parte del Gobierno del presidente Alberto Fernández”.



La tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH. Establece un monto de entre $4.000 y $6.000 mensuales -que ahora se dividirá para ser acreditado semanalmente- para comprar todo tipo de alimentos.