Anularán los JJ.OO. de Tokio si no se controla el coronavirus Jueves, 30 de abril de 2020 Desde el Comité Olímpico organizador afirman que una nueva fecha es “inviable”. Vale recordar que el gobierno japonés aplazó los Juegos programados desde el 23 de julio al 8 de agosto de 2021.



El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, advirtió que los Juegos Olímpicos "serán anulados" si no se controla la pandemia del coronavirus, que ya provocó la postergación de la cita al año próximo.



"Si la pandemia no está bajo control en 2021, los Juegos serán anulados", afirmó Mori en una entrevista con el diario japonés 'Nikkan Sports'.



El coronavirus obligó al Comité Olímpico Internacional (COI) y al gobierno de Japón a aplazar las Olimpíadas, programadas ahora del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.



Mori expresó que una nueva postergación es inviable por lo cual si para esa fecha la covid-19 no está bajo control los Juegos Olímpicos serán cancelados.



El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020 respondió con un lacónico "no" ante la consulta de un posible nuevo cambio de fecha para la cita por la pandemia, a la que calificó como un "enemigo invisible".

"En tal caso, serán cancelados", insistió Mori, quien recordó que las Olimpíadas sólo fueron canceladas en tiempos de una Guerra Mundial, pues Tokio también debió cancelar la edición de 1940 luego que Berlín anuló la de 1916.



Igualmente, Mori expresó su confianza en que el coronavirus será controlado y permitirá a Japón y al COI desarrollar "las Olimpíadas en paz el próximo verano".



"Estas Olimpíadas serán mucho más valiosas que cualquier otra previa si logramos realizarlas tras ganar esta batalla. Debemos confiar, de los contrario nuestro duro trabajo y esfuerzos no tendrán recompensa", consideró Mori.



El presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura, también alertó hoy que será "difícil" llevar adelante los Juegos Olímpicos sin una vacuna eficaz o un tratamiento efectivo contra el coronavirus.

Mori también indicó que Japón evalúa organizar una ceremonia de apertura compartida para los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, previstos del 24 de agosto al 5 de septiembre, con el objetivo de reducir costos.



"Dado que la situación cambió dramáticamente, debemos revisar áreas clave, incluyendo las ceremonias. Habrá un recorte considerable en los costos y un gran mensaje de victoria contra la crisis global, pero no es fácil", subrayó Mori, informó la agencia Ansa.