El sábado no habrá actividad comercial en Capital, San Cosme y San Luis Miércoles, 29 de abril de 2020 El Gobernador Gustavo Valdés adelantó que se solicitará a los municipios que tienen casos de coronavirus positivos, que son Corrientes, San Cosme y San Luis del Palmar, que suspendan la actividad comercial el día sábado.

No habrá actividad comercial el sábado en Capital y dos municipios

Se trata de los rubros que fueron habilitados en la última normativa emitida. Reclamó “a la población en general que trate de salir lo menos posible y en caso de hacerlo, mantener la distancia de dos metros, usar barbijo correctamente y todas las medidas de seguridad”.



El mandatario recalcó que cuentan con datos del medidor de actividad que gestiona la Nación, a través de los teléfonos celulares. Recalcó que Corrientes necesita estar por debajo del 50 por ciento de movimiento de personas en la calle y adelanto que “si es mayor, vamos a comenzar a salir del parámetro actual y no habilitar nuevas actividades o cortar con las que están funcionando”.



En cuanto al cierre de los comercios en ciudades donde hay casos de coronavirus confirmados, pidió “a la población en general que no salga de su casa, si lo tienen que hacer que traten de mantener la distancia de dos metros y los cuidados”.