La sugerencia de Gallardo a Juanfer Quintero tras enterarse que alojó a Villa Miércoles, 29 de abril de 2020 El delantero de Boca fue acusado de agresión por Daniela Cortés, su ex pareja. Y el mediocampista de River le dio cobijo en su casa tras el incidente



Juan Fernando Quintero terminó teniendo una participación indirecta en la denuncia por violencia de género que pesa sobre su compatriota Sebastián Villa. Según consta en la declaración de Daniela Cortés, ex pareja del delantero de Boca, el propio enlace de River intercedió cuando Villa regresó a la casa a buscar documentación tras la agresión ocurrida en el Country Saint Thomas. “Quedate tranquila, solo busca su pasaporte", le habría dicho. Y luego lo albergó en su hogar, que comparte con su medio hermano Mateo Paniagua, futbolista que milita en las inferiores de San Lorenzo.



La mudanza del denunciado a la casa de Quintero habría sido a instancias del pedido de los representantes Gabriel Fortes y Rodrigo Riep. De todas maneras, el Juzgado de Garatías Nº 2 de Esteban Echeverría expidió una medida cautelar en contra de Villa, que le imposibilita el ingreso al barrio privado en el que se sitúa la casa en donde vive Cortés, además de prohibirle el cualquier tipo de contacto con la denunciante o su familia. En consecuencia, como la casa de Juanfer también queda en Saint Thomas, deberá mudarse.



Sin embargo, según pudo averiguar Infobae, Gallardo intervino vía telefónica. “Desde ya que nos sorprendimos cuando nos enteramos de la situación. No sabíamos que Juanfer había alojado a Villa y Marcelo le sugirió que no vuelva a quedarse en la casa”, reveló uno de los principales dirigentes de River.



“Molestos no estamos, sabemos que a los dos los representa Chicho (el citado Forte) y es lógico que haya ido a su casa”, aclaró la misma encumbrada fuente de la institución de Núñez.



Mensaje de Sebastian Villa defendiéndose de las acusaciones

Ante la coyuntura, Boca emitió un comunicado en el que informó que “ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género”.



“Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones”, finaliza el escrito difundido por Boca.



A su vez, el jugador realizó un descargo, también a través de las redes sociales. “A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales quiero decir que yo tengo mi madre, mis hermanas, mis sobrinitas, mis primitas; tengo mujeres en mi familia. A partir de mañana aclararé la situación con las personas indicadas”, señaló. Y prepara una contraofensiva en la que acusará a Cortés por extorsión.