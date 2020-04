Horóscopo para hoy 29 de abril 2020 Miércoles, 29 de abril de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Utiliza la jornada de hoy para restablecer vínculos con familiares de los que estuvieras alejado por largo tiempo.



Amor: Jornada de revelaciones en la pareja, en la que tendrás que comenzar a dar explicaciones por tus comportamientos recientes.



Riqueza: Sentirás que tu paciencia acostumbrada te ha abandonado en cierto momento de la jornada. No cometas locuras.



Bienestar: No puedes vivir con desconfianza de por vida. Acepta el reto de encontrar a una persona digna de tener tu respeto y confianza.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Sólo tendrás ganas de una cosa, de viajar. Tu sed de conocimiento te impulsará a alejarte de tu vida actual. No lo dudes, cambia.



Amor: Tendrás que esquivar crisis en la pareja, con el riesgo de provocar fisuras irreparables. Ten mucho cuidado porque podrías perderlo todo.



Riqueza: Tu deseo de progresar gana cada vez más fuerza. Todo lo que sea un desafío te parecerá atractivo y se manifestará en ti.



Bienestar: Sentirse bien es más importante que hacer cosas. De esta forma, encuentras la armonía emocional y te conectas con los verdaderos sentimientos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Gracias a tu convicción, tus proyectos se acabarán imponiendo fácilmente. Es el momento de ir a fondo, estás en un buen periodo.



Amor: Período interesante para arreglar problemas de fondo con la pareja. Si has padecido tristezas, llegó tu momento de recuperación.



Riqueza: Tu habilidad de negociador te ayudará a terminar con éxito largas y complicadas gestiones. Ahora, dedica tu energía a proyectos futuros.



Bienestar: Deberás mostrar más voluntad de lo normal y dominar las situaciones con claridad. Ten calma, no hay mal que dure cine años.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy no contarás con todo el apoyo astral de días pasados y deberás renunciar a ciertos compromisos para mantener otros.



Amor: Procura convertirte en el confidente de tu pareja. Demuéstrale que no la juzgarás bajo ninguna circunstancia.



Riqueza: Deberás dejar pasar ciertos compromisos sociales destinados para el día de hoy si pretendes adelantar tu trabajo atrasado.



Bienestar: La felicidad no es un estado absoluto al que se llegue de manera directa. Sino que es la suma de aquellos buenos momentos que guardas en tu corazón.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: El destino te pondrá frente situaciones con las que no podrás lidiar fácilmente. Busca racionalizarlas correctamente.



Amor: Ábrete a nuevas experiencias a ser vividas en la cercanía de la pareja. Aprende a comunicarle a ella tus deseos y ansiedades.



Riqueza: Aprende a colocar tus responsabilidades por encima de las actividades sociales y de recreación. Las obligaciones ante todo.



Bienestar: Mantén un ritmo de vida ocupado y activo. El movimiento es la clave de la salud, tanto física como espiritual y mental. Vive con energía.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendrás de abandonar ciertas costumbres si pretendes encajar en la sociedad. Deja de lado tu inmadurez característica.



Amor: La confianza en la pareja será puesta a prueba durante la jornada de hoy debido a rumores de personas malintencionadas.



Riqueza: Tu incapacidad de compartir el crédito por los logros alcanzados con la ayuda de pares laborales, provocará odio generalizado.



Bienestar: Es importante aprender de las experiencias vividas, sobre todo si han sido difíciles de superar. Así te asegurarás de no tener que sufrirlas de nuevo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán.



Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo.



Riqueza: Nuevas ideas rondaran tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.



Bienestar: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Las reuniones familiares dan un sentido de seguridad y de confort que te hará bien. Sin embargo, llega algo que te sacude.



Amor: Buen momento para iniciar tanto una relación sentimental como de amistad. En el círculo familiar, sin problemas.



Riqueza: Este es un buen momento para realizar actividades no lucrativas o para participar activamente en algún proyecto cultural.



Bienestar: Tómate en serio el trabajo de tomar decisiones y de poner las cosas en el lugar que deberían estar. Actúa con rapidez y decisión.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Deberás ceder terreno a ciertas dificultades si pretendes solucionarlas más adelante. No desesperes, esto es solo temporal.



Amor: No te refugies en tu soledad debido a tus malas experiencias en el amor. Mantén la esperanza a la orden del día.



Riqueza: Deberás renunciar a una serie de lujos a los que te habías acostumbrado para poder aspirar a mejorar a largo plazo.



Bienestar: Es importante entender y percatarse cuando es necesario renunciar a algo y dar un paso adelante. No dejes que el orgullo te ciegue.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Día positivo para estar solo, ya que te sentirás apático, malhumorado y ensimismado. Reduce al mínimo los roces con tu entorno.



Amor: Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa.



Riqueza: No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas.



Bienestar: Debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debe ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tendrás una clara tendencia a decir las palabras erróneas en el momento menos oportuno. Procura llamar al silencio.



Amor: No es en la depresión de tu soledad que encontrarás el amor. Intenta levantar el animo y salir con amigos a despejarte.



Riqueza: Mantente fiel a tus ideales éticos en tu ambiente laboral. No te dejes seducir por el camino de lo sencillo.



Bienestar: Deberás aprender a tomar los consejos de las personas que te rodean como tal, evita ponerte a la defensiva constantemente. Abre tu mente.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No puedes permitirte permanecer sumergido en ciertos momentos tormentosos de tu vida. Busca apoyo en amigos.



Amor: El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados.



Riqueza: Vivirás cambios no muy placenteros a nivel laboral en el día de hoy. No te dejes llevar por el negativismo.



Bienestar: Es importante que te mantengas en constante estado de aprendizaje. Procura que tu mente este en constante actividad y desarrollo.