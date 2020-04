Jujuy habilitará el ciclismo en medio de la cuarentena

Martes, 28 de abril de 2020

El gobernador Gerardo Morales anunció que a partir de mañana se podrá salir en bicicleta, tanto para ir a trabajar como para hacer deporte





La provincia de Jujuy fue la primera del país en habilitar la actividad física (salir a correr) en medio del aislamiento obligatorio que se implementó en la Argentina para contener el avance del coronavirus. Y desde mañana sus habitantes tendrán otra licencia: podrán salir a andar en bicicleta.



El gobernador Gerardo Morales adelantó que “desde mañana se autorizará el ciclismo, tanto para ir a trabajar como de forma deportiva”, y explicó que esto será posible porque “no se trata de una actividad de contacto” y gracias a que en su región “hace cinco días que no se registran nuevos casos” de Covid-19.



De todos modos, en declaraciones a radio La Red, el mandatario provincial aclaró que esa actividad se podrá desarrollar siempre que se cumpla un protocolo de prevención, en el que se incluye la exigencia de que haya “20 metros de distancia” entre las bicicletas de quienes circulen por la calle.



El gobernador de Jujuy había dado el primer paso en la flexibilización del confinamiento social al habilitar la semana pasada la actividad física bajo una serie de normas de prevención prefijadas en consenso con las autoridades sanitarias provinciales.



En concreto, desde el miércoles pasado, en Jujuy se permiten las caminatas y trote “de no más de dos personas”, dentro de la franja horaria de las 8 de la mañana y las 20 horas, de acuerdo con la terminación del DNI, en parques y plazas donde haya “bajo tránsito vehicular” y con la condición de que sea en espacios abiertos, ventilados, y el ambiente sea “soleado”.



“El Presidente me preguntó cómo fue la experiencia, cómo nos estaba yendo, qué medidas tomamos y cuál es el protocolo que aplicamos”, contó Morales esta mañana, al ser consultado sobre sus charlas con Alberto Fernández sobre la cuarentena en el marco de la pandemia.



En ese sentido, el mandatario provincial se mostró aliviado por tener una situación más controlada que en otras regiones de la Argentina: “Yo no quisiera estar en el cuero de Axel (Kicillof) y de Horacio (Rodríguez Larreta), con todos los temas que tienen para resolver. Están en una situación muy compleja porque nosotros en Jujuy podemos establecer la frontera sanitaria, pero si tenés que controlar los ingresos a la provincia y a la ciudad de Byuenos Aires... con semejante cantidad de rutas y conexiones, es tremendo”.



Finalmente, el Morales se refirió a la polémica por la posible salida de presos, que se reavivó tras el motín en el penal de Villa Devoto: “Me preocupa ese tema, claro que me preocupa por los casos de reincidencia. Nosotros acá tenemos pedidos de prisión domiciliaria, pero eso lo resolverá la Justicia".