Murió el padre de Florencia: "Nunca supe cuánto dolería perderte"

Martes, 28 de abril de 2020

A Julio le habían diagnosticado cáncer terminal dos años atrás.





Florencia Peña vive las horas más tristes. Julio, su papá, murió víctima de un agresivo cáncer que le habían diagnosticado dos años atrás.



"Te vi pelear con tanta fuerza, te vi luchar con el cuerpo y con el alma contra una enfermedad que siempre te llevó la delantera, pero que te puso a prueba cada día. Te dieron tres meses, y fueron dos años. Nunca supe cuanto dolería perderte hasta hoy. Duele, mucho duele", escribió la actriz al compartir la noticia con sus seguidores en las redes.





La actriz vivió la enfermedad de su padre en silencio; recién a mediados de 2019 se animó a hablar por primera vez de la difícil situación que vivía puertas adentro, en un emotivo posteo que publicó el último Día del padre.



En aquel entonces, Julio parecía estar mejorando. "Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó. Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó".



En marzo, la salud de Julio ya era más frágil y Florencia se quebró en PH Podemos hablar al describir cómo el cáncer había transformado la relación con su padre. "Yo pensé que no llegaba al estreno de Cabaret. Fue la primera vez que me vio y como que reconoció mis logros. Fue muy fuerte para mí. Siempre fue fuerte que mis padres me vean porque no confiaban en que yo llegara a triunfar. Son muy conservadores y lo mío lo veían como un hobbie, no como una profesión".





Julio estaba casado con Norma Finoli desde hace más de 45 años y según contaron en Los ángeles de la mañana, Florencia está muy preocupada por cómo llevará el duelo su mamá en plena cuarentena.