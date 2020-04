El comunicado de Boca ante la denuncia contra Sebastián Villa

Martes, 28 de abril de 2020

Sin nombrarlo, el club se expresó a través de una comunicación oficial en el que detalla los pasos a seguir





Ayer por la noche, se conoció la noticia de la denuncia que realizó Daniel Cortés, novia de Sebastián Villa, contra el jugador de Boca por violencia de género.



A través de varias imágenes fuertes que mostraban los golpes que habría recibido, Cortes explicó que aquello era algo que venía sucediendo hace tiempo y pidió ayuda par asalir del país. "Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos, de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó", explicó.



La respuesta del futbolista no tardó en llegar a través de un video en Instagram en el que contó su postura: "Quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia. Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada. Una feliz noche para todos".





Hoy temprano, llegó la respuesta oficial de Boca que, sin nombrar al futbolista, se expresó sobre lo sucedido y detalló los pasos a seguir. "El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan", comienza contando el breve mensaje oficial.



Boca destacó además que "el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género."





Finalmente, aclara que "Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones."