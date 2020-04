Valdés mantuvo videoconferencias con ministros de la Nación e intendentes

Martes, 28 de abril de 2020

El gobernador Gustavo Valdés mantuvo este lunes una videoconferencia con los ministros nacionales del Interior, Eduardo de Pedro; de Transporte, Mario Meoni y de Seguridad, Sabrina Frederic sobre la aplicación de un protocolo sanitario para el transporte en el comercio internacional.







De igual forma, el mandatario correntino también mantuvo contacto en la jornada con intendentes de la provincia sobre este y otros temas vinculados a evolución de las medidas que se vienen llevando adelante para “proteger a los correntinos” de la pandemia del Coronavirus.



El gobernador de Corrientes ya había anticipado el encuentro virtual con los funcionarios nacionales en la conferencia de prensa que brindó en la víspera cuando anunció las características de la continuidad del aislamiento social en Corrientes para evitar que el Covid-19 siga avanzando en el territorio provincial.



Así fue que con respecto al transporte público, dijo que “(será) como hasta ahora, no vamos a cambiar” y pidió evitar usarlo. Luego comentó que “estamos en comunicación con el Gobierno nacional por más medidas del transporte y estamos permanentemente dialogando con los distintos organismos, hablé del tema con el Presidente (Alberto Fernández, en la videoconferencia del viernes) y mañana (por este lunes) vamos a tener una videoconferencia con los ministros de Transporte de la Nación y del Interior, a las 15 horas para poder tratar el tema, específicamente”.



En la ocasión, Valdés reconoció problemas, en este sentido, en Paso de los Libres, Santo Tomé y Alvear, por los cruces fronterizos. “Pero tenemos que resolverlos con el Gobierno nacional y con los intendentes, de manera que tomemos la mejor de las medidas posibles para que tengamos la mejor protección posible”, afirmó.



El adelanto del mandatario correntino se cumplió durante la tarde de este lunes al conectarse a la distancia con los mencionados ministros de la Nación, en una videoconferencia en la que también participaron los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y de Santa Fe, Omar Perotti. El encuentro fue reflejado, tanto por de Pedro como por Meoni en sus respectivas cuentas de Twitter, informando que en la ocasión abordaron “medidas sanitarias en el transporte comercial internacional”.



Luego, en un comunicado, detallaron que el objetivo fue “ajustar y coordinar los protocolos sanitarios que se llevan adelante en las rutas nacionales para el transporte internacional de cargas en territorio argentino, en el marco de las acciones que está tomando el Gobierno nacional en la emergencia por el Covid-19”.



En ese sentido, De Pedro explicó que "en la última reunión del Presidente con los gobernadores surgió la inquietud sobre el transporte comercial con Brasil y por eso mantuvimos la videoconferencia", por lo que "hoy comenzamos con las áreas de Salud, Transporte y Seguridad a mejorar los protocolos para establecer corredores seguros, para seguir garantizando el transporte y también la salud de las y los argentinos".



En tanto, Meoni destacó que el objetivo es “resguardar a los trabajadores que vinculan Argentina, Brasil y Paraguay y, por supuesto, garantizar la salud de sus familias y sus comunidades”. El ministro de Transporte indicó que “a partir del trabajo en conjunto entre los organismos nacionales y los gobernadores buscamos establecer este protocolo para permitir el tránsito de manera constante de camiones y el abastecimiento de las familias y las industrias”.



En esta videoconferencia también participaron el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud, Arnaldo Medina; el secretario del Interior, José Lepere; y la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.



Por su parte, Medina señaló que este protocolo garantiza “un corredor seguro desde que entran los camiones desde el exterior y que el transportista no tome contacto con ciudadanos argentinos”. Agregó que “estas normas son para cuidar a todos los argentinos y que el transportista, en caso de presentar síntomas, pueda tener asegurada una derivación. Es importante que las empresas sean responsables y que por ejemplo no haya mayores de 60 años o inmunodeprimidos conduciendo los vehículos”.



El protocolo incluye zonas especiales para que los transportistas puedan concurrir al baño y proveerse de alimentos y, además, al momento de realizar la carga y descarga lo hagan sin bajarse del camión. También se recomendará que la documentación se realice a través de soportes electrónicos para evitar la utilización de papel. En ese sentido, las empresas transportistas deberán garantizar la provisión de elementos de limpieza y desinfección del camión, como así también de barbijos, tapabocas y guantes.



Intendentes



En tanto, Valdés, horas antes también mantuvo comunicación con jefes comunales. “En videoconferencia con intendentes de la provincia abordamos la situación epidemiológica de cada localidad”, informó el Gobernador desde sus cuenta de Twitter, ratificando que “todas las áreas del Gobierno de Corrientes están a disposición para seguir acompañándolos en esta nueva etapa y así proteger a todos los correntinos”.