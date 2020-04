Cómo reclamar si te rechazaron la solicitud para el IFE

Lunes, 27 de abril de 2020

Los que fueron rechazados pueden actualizar sus datos personales.







Desde el miércoles pasado, los que fueron rechazados por ANSeS para cobrar el bono de $ 10.000 pueden actualizar sus datos personales o familiares si esos fueron los motivos del rechazo. La fecha del trámite depende del número de terminación del DNI. Hoy, lunes 27 de abril, corresponde a los DNI que terminan en 1. El martes y miércoles a los que terminan en 2. Y así sucesivamente hasta el 19 y 20 de mayo.





“Este sistema permite presentar la documentación para acreditar cambio de domicilio, estado civil o fecha de nacimiento. Es importante mantener actualizados los datos de contacto ya que la ANSES responderá la consulta por correo electrónico”, aclaró el organismo.



La atención virtual puede hacerse de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas en anses.gob.ar.



En tanto, no tienen que hacer ese reclamo los que perdieron el empleo durante febrero y marzo porque al momento de la solicitud, la declaración jurada del empleador del cese del contrato de trabajo no había ingresado en la base de datos del organismo. Ya con los datos laborales de esos meses, ANSeS corrige el rechazo en forma automática.



Lo mismo sucede con los que perciben un programa alimentario nacional, provincial o municipal porque, al inicio, estaban excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y luego se eliminó esa incompatibilidad.



En ambos casos, la ANSeS está corrigiendo en forma automática el rechazo y por eso advierte que no deben hacer el reclamo.



Para acceder hay que ingresar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no se cuenta con esta Clave, es posible generarla en el momento.



Los días para ingresar el reclamo fueron el miércoles 22 y el jueves 23 de abril para los DNI terminados en 0.



El calendario es el siguiente:



viernes 24 y lunes 27 de abril los DNI terminados en 1.

martes 28 y miércoles 29 de abril los DNI terminados en 2.

jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo los DNI terminados en 3.

martes 5 y miércoles 6 de mayo los DNI terminados en 4.

jueves 7 y viernes 8 de mayo los DNI terminados en 5.

lunes 11 y martes 12 de mayo los DNI terminados en 6.

miércoles 13 y jueves 14 de mayo los DNI terminados en 7.

viernes 15 y lunes 18 de mayo los DNI terminados en 8.

martes 19 y miércoles 20 de mayo los DNI terminados en 9.