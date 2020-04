En Goya los comercios podrán abrir de 8 a 12

Lunes, 27 de abril de 2020

La Municipalidad estableció cómo funcionarán los locales comerciales. Habrá un fuerte protocolo de seguridad e higiene.





La medida fue tomada a través de la resolución N° 735, firmada este luns 27 por el intendente Ignacio Osella. Habrá horarios de atención reducidos por esta semana a modo de prueba. No obstante los propietarios serán responsables de garantizar las medidas de higiene y seguridad necesarias para evitar la propagación y contagio del coronavirus.





FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Que la serie de medidas excepcionales que se vienen afrontando tendientes a enfrentar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus en consonancia con las autoridades nacionales y provinciales mediante el aislamiento social preventivo y obligatorio con fuertes implicancias sobre los niveles de actividad económica que es fundamental para minimizar el impacto económico que puede ocasionar la lucha de la prevención o propagación del coronavirus lo que hasta el momento no se ha constatado caso alguno es por ello que se debe extender las medidas de precaución y avanzar con lentitud en la habilitación de las actividades comerciales que la municipalidad de Goya entiende que paulatinamente se vuelva a la actividad productiva local utilizando todas las medidas de seguridad e higiene Cómo se mantiene la distancia utilizando barbijos uso de alcohol en gel o diluido o cualquier otro antiséptico que en consonancia el departamento ejecutivo municipal podrá autorizar la apertura de comercio local en forma precaria

ARTICULADO

ARTICULO 1 autorizar hasta el día 3 de mayo del 2020 la apertura gradual de las actividades comerciales Los días lunes a sábados en el horario de 8 a 12 horas y que a continuación se detallan zapatería venta de ropa lencería por el rubro peluquería con turno a domicilio perfumería mueblerías articulos del hogar electrónica computación librería fotocopiadora juguetería Viveros y red y ventas de plantas ventas de repuestos automotores motos bicicletas inmobiliaria veterinario talleres mecánicos lavadero de vehículos venta de autos de motos y bicicletas venta de celulares artículos electrónicos y accesorios profesionales de la salud y otros profesionales escribanos abogados contadores etcétera sólo con turnos y sin esperas

ARTICULO 2 hacer saber a todos los propietarios y responsables de comercios deberán garantizar las medidas de higiene y seguridad necesarias para evitar la propagación y Contagio del coronavirus a fin de preservar la salud de los trabajadores y de sus clientes siguiendo el protocolo indicado según el anexo 1 que forma parte de la presente

Artículo 3 el no cumplimiento de la presente resolución será pasible del cierre inmediato de local con faja de clausura

Artículo 4 el personal de inspección general estará afectado a la notificación incumplimiento de esta resolución

Artículo 5 comuníquese publíquese y Déjese copia para quien corresponda firma la nota Marcelo fratini secretario de gobierno licenciado Francisco Ignacio osella intendente municipal



ANEXO 1 RESOLUCIÓN NÚMERO 735 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

1 los locales mantendrán sus puertas cerradas

2 tendrán un cartel que diga abierto golpeé y esperé

3 en el local no podrán permanecer más de 3 personas en total 2 como responsable y un cliente

4 el ingreso al local será de una persona por vez

5 preferentemente deberán realizar la atención al público por turnos otorgados previamente

6 los dueños y empleados deberán utilizar todos los elementos sanitarios recomendados por el Ministerio de salud barbijo y guantes y alcohol en gel alcohol diluido o cualquier otro antiséptico

7 al ingresar al local el cliente deberá tener barbijo y colocarse alcohol en gel en manos alcohol diluido o cualquier otro antiséptico

8 preferentemente deberán contar con venta telefónica y servicio de Delivery

9 la distancia entre las personas que realicen fila afuera del local deberán tener una distancia mínima de 2 metros entre ellas siendo obligatorio siendo obligación del responsable del local el cumplimiento de esta medida