Rafael Nadal es “muy pesimista” sobre la vuelta del tenis Lunes, 27 de abril de 2020 El español expuso un panorama crítico y se sumó a la postura de que en su país no se tomaron las medidas necesarias a tiempo.



Rafael Nadal, número dos del ranking mundial, fue contundente en cuanto a la posibilidad de que se reanude el circuito de tenis. "Soy muy pesimista sobre que pronto se retome la actividad normal", dijo consciente del estado de situación mundial por el coronavirus.





"Aunque se jugara a puertas cerradas, hay que pensar que hay mucha gente involucrada. A nivel internacional, lo veo un problema grave", ​argumentó en relación a que los participantes deben realizar viajes por el mundo.



"Estamos en un momento muy difícil para todos tras un mes y medio durísimo, con muchas perdidas irreparables", agregó. Y puso el foco en la crisis económica que provocará "un gran sufrimiento en la sociedad, por la gente que se verá afectada por la pérdida del trabajo".



En una charla virtual organizada por la Federación Española de Tenis, Nadal fue al grano: "Hemos pasado una época muy mala y hemos tenido que tomar medidas extremas, porque desgraciadamente no tomamos las medidas preventivas adecuadas y ahora lo que sigue importando es salvar vidas".



Y valoró la actuación de los trabajadores de salud. "Durante un mes y medio, hemos convivido con noticias muy desagradables, pero la actitud del personal sanitario ha sido memorable y la realidad es que es una pena que no se haya podido disponer de los medios que necesitaban", sostuvo.





España es uno de los países de Europa con más afectados por la pandemia, con 226.629 infectados y 23.190 muertos. Hubo críticas a las autoridades porque el 8 de marzo permitieron una marcha multitudinaria por el Día de la Mujer por las calles de Madrid, lo cual, según los expertos, facilitó la expansión de los contagios. De hecho, la capital es la ciudad más afectada del país por el coronavirus.



Por la pandemia, Wimbledon se canceló por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los circuitos ATP y WTA se suspendieron y Roland Garros ​se postergó para fines de septiembre, aunque varios tenistas creen que no se podrá jugar en todo 2020.