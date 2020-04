Darían por finalizada la temporada y suspenderían los descensos Lunes, 27 de abril de 2020 La decisión se tomaría conjuntamente por la AFA y la Superliga y se haría oficial esta semana. La Copa de la Superliga no seguiría porque se estima que no podrá jugarse hasta septiembre, a causa de la pandemia del coronavirus.



La imposibilidad de que la pelota vuelva a rodar por lo menos hasta septiembre, a causa de las medidas preventivas que se encuentran vigentes para las actividades y espectáculos deportivos a raíz de la pandemia del coronavirus, determinaría la finalización de la temporada 2019/20 en el fútbol argentino.



Las versiones y rumores fueron tomando cuerpo en las últimas horas, y existiría un consenso generalizado de los dirigentes de los clubes de primera división que permitiría que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga (Liga Argentina) anuncien en las próximas horas que le bajarán la persiana a la temporada.



La fecha incierta de la vuelta a la actividad en Argentina, sumado a la crisis económica y financiera de los clubes, que no pueden sostenerse debido a la merma significativa de sus ingresos, serían los motivos por los que se adoptaría la drástica decisión, que al mismo tiempo le permitiría a la dirigencia adaptar sus torneos al calendario de la Conmebol, iniciando una nueva temporada en enero.



La decisión conllevaría la supresión de los descensos, en tanto que la clasificación a las copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) se hará a través de una tabla general entre el torneo de la Superliga y la Copa de la Superliga, aunque de esta última sólo se jugó una fecha y ni siquiera se disputó el partido entre River y Atlético Tucumán a raíz de la decisión del “millonario” de no presentarse a jugar.



De esta manera, los clasificados a la Libertadores serían: Boca Juniors (campeón de la Superliga), River Plate, Racing Club y Argentinos Juniors, que al superar a Vélez Sarsfield en el partido de la Copa de la Superliga, lo desplazaría por suma de puntos. Los dos cupos restantes surgirá, uno para el campeón de la Copa Argentina (se continuaría disputando) y el otro de un mini torneo a jugarse entre septiembre y diciembre, siempre y cuando lo permita la situación sanitaria.



En tanto que las 6 plazas a la Sudamericana quedarían para Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres (superó a Central en la Copa de la Superliga), Defensa y Justicia y Lanús.



En caso de que el fútbol no pueda reanudarse en 2020, las dos plazas restantes de la Libertadores irían para Vélez y San Lorenzo (5to. y 6to, de la tabla general), mientras que en la Sudamericana habría un corrimiento y entrarían Rosario Central y Arsenal, según dio a conocer el diario deportivo Olé.



Las modificaciones permitirán llevar todo a la temporada anual por año calendario, ajustándose al esquema de disputa de los campeonatos que tiene toda Sudamérica.



De acuerdo a la información dada a conocer por Doble Amarilla, en 2021 habría un campeonato a lo largo del año, al que se sumarían dos equipos del ascenso. El año que viene, no habría descensos y volverían a subir dos equipos. En tanto que en 2022, volverían los descensos en un torneo de 28 equipos.



Los promedios se mantendrán, y en diciembre de 2022 los descensos se definirán promediando los torneos de 2019/20, 2021 y 2022, restando conocer qué decisión se adoptaría con el torneo relámpago previsto inicialmente para éste año.