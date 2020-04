Habilitaron el cobro del estacionamiento medido

Lunes, 27 de abril de 2020

Con las medidas de prevención correspondientes, este lunes volverá el cobro del estacionamiento medido en la zona céntrica. Se trata de una respuesta de la Municipalidad ante la demanda de los trabajadores del sector que ven afectados sus ingresos familiares por la inactividad laboral.





La Municipalidad habilita desde este lunes el cobro del estacionamiento medido. El servicio se reactivará solamente media jornada, de 7 a 12, en cuadras del centro capitalino.



Esta medida surge ante la solicitud de trabajadores del sector que, si bien cuentan con asistencia económica del municipio, requieren reactivar su actividad laboral que les permita generar mayor ingreso a su economía familiar. No obstante, todos los que retomen su trabajo serán quienes no integren los grupos de riesgo y deberán contar con las medidas de prevención ante la pandemia de coronavirus, como uso obligatorio de barbijos o tapabocas, contar con alcohol en gel y diluido, entre otros recaudos.



Las zonas de reactivación del servicio de estacionamiento medido serán las siguientes: cuadras intervinientes desde calle ‪25 de Mayo a Santa Fe; Santa Fe a Belgrano; Belgrano a Buenos Aires y Buenos Aires a ‪25 de Mayo.



El subsecretario de Transporte Lisandro Rueda informó “que en esta primera etapa comenzará con un número de trabajadores, que no estén incluidos entre los grupos de riesgo, no obstante, tras realizar un seguimiento se evaluará posteriormente para ir activando este servicio en más zonas de la ciudad”.



Y desde la Subsecretaría se llevará un registro de los tarjeteros que cumplirán actividades durante la implementación del sistema y la verificación de las medidas preventivas que deberán cumplir para estar activos en la zona o punto de ventas.



“Este servicio se retoma ante la necesidad económica que tenemos la mayoría de los tarjeteros ya que muchos somos familia numerosa y dependemos de la recaudación del día”, señaló uno de los referentes del sector Claudio Aquino. Y si bien destacó “el apoyo que desde el principio nos dio la Municipalidad, que se comportó muy bien con el pago del plus, necesitamos trabajar para poder sostener a nuestras familias”, remarcó el trabajador.



Aquino mencionó que “un grupo de trabajadores comenzará este lunes a trabajar, siempre y cuando no estén entre los grupos de riesgo, para ello deberán presentar un certificado de salud; además contar con barbijos y alcohol en gel y diluido para lavarnos las manos constantemente y rociar el dinero que recibimos de los propietarios de los vehículos”, contó Aquino.



En este sentido, aclaró que cada uno de estos trabajadores deberá contar con una billetera exclusiva para disponer el dinero recibido, sin que se mezcle con sus objetos personales.