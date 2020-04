Se realizaron 94 trasplantes en el país durante la cuarentena

Lunes, 27 de abril de 2020

El equipo de profesionales del Incucai resumió las características del trabajo realizado durante el aislamiento social y obligatorio.





Desde el inicio del aislamiento por coronavirus en Argentina se realizaron 94 trasplantes en el país, ya que la cuarentena no detuvo la donación ni las operaciones, informó hoy el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).



El equipo de profesionales del organismo respondió en una entrevista acerca de las características del protocolo que se aplica en el contexto de pandemia para realizar los trasplantes, cómo se realizan los traslados, los lugares donde se concretaron y cuáles son las líneas de consulta y emergencia.







-¿Se hicieron trasplantes desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo? ¿Cuántos y de qué órganos?



-Sí, la decisión político-sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación a través del Incucai fue seguir sosteniendo la operatividad de los programas de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células con el objetivo de brindarles una respuesta a todos los pacientes que esperan. En el período desde el 20 de marzo -inicio del aislamiento- hasta ayer, 94 pacientes de todo el país recibieron un trasplante de órganos o tejidos gracias a la concreción de 27 operativos de donación de órganos y tejidos. En total se realizaron 39 trasplantes renales, 15 hepáticos, 6 cardíacos, 1 pulmonar, 1 pancreático, 2 renopancreáticos y 30 de córneas.







-¿En qué lugares del país se realizaron los procesos de donación?



-Los operativos de donación de órganos y tejidos se concretaron en las provincias de Buenos Aires (7), Córdoba (5), Santa Fe (4), Entre Ríos (2), en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Mendoza, Tucumán, Corrientes, San Luis, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, y beneficiaron a pacientes provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Chubut y Santa Cruz.







-¿Cómo se trasladan los órganos? ¿Hay vuelos sanitarios?



- Sí. En el contexto de la pandemia se reforzó el trabajo regional para asegurar la operatividad, coordinando el trabajo de los laboratorios de histocompatibilidad, el ingreso de vuelos sanitarios y la circulación terrestre de vehículos sanitarios, en cooperación mutua y con estrecha comunicación entre el Incucai y los organismos jurisdiccionales, dependientes de los Mnisterios de Salud provinciales.







-¿Qué cuidados tienen que tener las personas trasplantadas, en diálisis y en lista de espera?



-Son pacientes que están comprendidos entre los grupos de riesgo, ya que presentan mayores riesgos en caso de contagio, por lo que deben extremar las medidas de prevención y seguir las recomendaciones específicas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores







-¿Qué medidas se adoptan para evitar el contagio de coronavirus durante el proceso de trasplante?



-En primer lugar se siguen las recomendaciones del ministerio de Salud de la Nación destinadas a equipos de Salud en el marco de la Covid-19. Ante cada proceso de donación se siguen los lineamientos de la comisión de Infecciones en Trasplante de Órganos Sólidos integrada por el Incucai junto a la Sociedad Argentina de Trasplante (SAT) y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). La comisión elaboró el documento "Pandemia de Coronavirus 2019/2020", con sus consideraciones sobre la Covid-19 respecto a la procuración y el trasplante de órganos (en relación con donantes fallecidos y vivos) y las recomendaciones específicas de prevención destinadas a personas trasplantadas, en lista de espera y en tratamiento de diálisis. En este sentido, hay que destacar que a todos los potenciales donantes de órganos y tejidos se les realiza el Estudio PCR (proteína C reactiva) para Covid-19. En caso de que los resultados sean positivos, se descarta la posibilidad de donación.







-¿Se realizan trasplantes de médula?



Sí, el Ministerio de Salud de la Nación a través del Incucai y su Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) continúa coordinando los esfuerzos para lograr la provisión de CPH a los pacientes que necesitan un trasplante. Se están gestionando traslados de células desde diferentes países, en un trabajo conjunto con la Cancillería, Embajadas Argentinas en el exterior y Registros de CPH de otros países. De esta forma no solamente se brinda una respuesta a todos los pacientes argentinos que esperan un trasplante, sino también a los pacientes extranjeros que requieren un trasplante de médula y tienen un donante compatible en nuestro país.



Como informó Télam el jueves pasado, en la última semana arribaron al país vuelos con células provenientes de donantes desde Israel, Brasil y Alemania, que beneficiarán a cuatro argentinos que recibirán un trasplante de médula. Además, desde la implementación de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio hubo otros cinco argentinos que donaron células para pacientes que esperan un trasplante de médula ósea.







-¿A qué teléfonos pueden comunicarse los pacientes en lista de espera que tengan dudas o consultas?



-Hay cuatro líneas de atención a pacientes trasplantados, en lista de espera y en tratamiento de diálisis, exclusivamente a través de WhatsApp que funcionan de lunes a viernes de 10 a 16. Las líneas son las siguientes: +5491121548518/ +5491166534136/ +5491121564910/ +549111121565667. También está habilitado el mail pacientes@incucai.gov.ar . Asimismo, los organismos provinciales de ablación e implante cuentan con líneas habilitadas de atención para responder a las demandas de los pacientes.







- ¿Cuál es el teléfono de urgencia del Incucai?



-Es el 0800 555 4628. La Guardia Médica Operativa del Incucai continúa funcionando las 24 horas, con el objetivo principal de brindarle a los pacientes en lista de espera la posibilidad del acceso al trasplante garantizando la equidad y la calidad en los procesos. El objetivo principal es seguir sosteniendo la actividad de donación y trasplante con las máximas garantías de seguridad para los pacientes y para los profesionales intervinientes.