Valdés anunció la continuidad del aislamiento social y liberó actividades comerciales y profesionales

Lunes, 27 de abril de 2020

El gobernador Gustavo Valdés anunció este domingo que continuará en Corrientes el aislamiento social preventivo y obligatorio por el Coronavirus, según lo establecido por el Gobierno nacional, con determinadas particularidades vigentes por una semana. Es así que actividades comerciales y profesionales podrán reactivarse, tomándose ciertos recaudos, mientras que las salidas recreativas y deportivas siguen vedadas.





El Mandatario indicó que el lunes 4 de mayo dará a conocer cómo seguirá la cuarentena en el territorio provincial desde entonces, ponderando la curva “manejable” de casos que se presenta hasta ahora y el fortalecimiento del sistema de salud que se preparó para esta pandemia, con un hospital de campaña modelo y la articulación de medidas con resultados “satisfactorios”.



En conferencia de prensa, desde el Salón Amarillo de Casa de Gobierno y secundado por el ministro secretario General, Carlos Vignolo, el Gobernador detalló este domingo a la tarde-noche cómo seguirá en la provincia de Corrientes el aislamiento social. Es así que desde ahora podrán abrir los comercios minoristas en general, con protección sanitaria y distanciamiento social, las oficinas administrativas y de cobro de servicios, toda la atención de salud en general, con turnos y sin esperas, las profesiones liberales (abogados, contadores, arquitectos, etcétera), al igual que los servicios domésticos y la atención domiciliaria de niños.



Capital



“Escuchamos ayer al presidente de la Nación con un claro mensaje al pueblo argentino, exhibiendo unos cuadros, apuntando a los conglomerados de más de 500 mil habitantes y de menos de esa cantidad”, dijo en primer lugar el gobernador Gustavo Valdés, al dirigir su mensaje a todo el pueblo de Corrientes.



Y explicó que Corrientes no tiene ninguna ciudad que supere los 500 mil habitantes, pero como conglomerado urbano y en atención a la cercanía por el Puente General Belgrano, junto a Resistencia, sí adquiere esa categoría.



“Por eso vamos a tomar a Corrientes y sus alrededores como un lugar de más de 500 mil habitantes, por la gran cantidad de concentración de personas”, especificó, siguiendo los lineamientos dispuestos por el Gobierno nacional respecto a la implementación de la nueva fase de cuarentena.



Tras resaltar que los municipios de la Provincia no presenta casos confirmados de Coronavirus (por fuera del conglomerado Gran Corrientes), el mandatario expresó las felicitaciones a todo el pueblo de Corrientes y a las comunas del interior, que están haciendo un enorme esfuerzo ante la emergencia sanitaria, haciendo extensivo el reconocimiento a los médicos, trabajadores de la salud, policías, la industria de la alimentación, resaltando además que en el mapa nacional,



“Corrientes presenta un buen panorama y pronóstico hacia delante con respecto al Covid 19”.



Luego aclaró que “las poblaciones que han tenido y que tienen casos positivos tienen que tomar exactamente las mismas medidas como si fueran conglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes y aquellas poblaciones en el interior de la provincia y que no tienen casos sospechosos vamos a tener cuidados”, dado que comienza el invierno y por casos con fiebre, “van a sospechar que tienen coronavirus”. Y agregó: “Estos son los cuidados que estamos recomendando, pero todavía la actividad deportiva no la estamos recomendando”, pidiendo que “esperemos una semana”, porque “tenemos que ver cómo andan (estas medidas)”.



Sin salidas recreativas



Luego, le pidieron mayor precisión sobre “salidas recreativas para adultos y niños” Y Valdés respondió contundentemente: “No estamos permitiendo, vamos a pedir a la gente de Corrientes que nos tenga una semana de paciencia y luego vamos a tomar una definición”.



Pacientes recuperados



Al continuar con sus conceptos, Valdés informó que en la jornada de este sábado, “hemos tenido en el conglomerado de Corrientes, 6 casos positivos, pasando de 41 a 47 en toda la Provincia” y dentro de ese contexto, la buena noticia es que del total de casos, ya son 23 las personas recuperadas. “Es decir solamente tenemos 24 personas que están padeciendo la enfermedad”, aseveró, señalando a su vez que se dio de alta paciente internado en terapia intensiva en el Hospital Llano y por lo tanto hoy se cuenta con el ciento por ciento de la capacidad hospitalaria disponible para luchar contra el Covid 19.



La pandemia y el sistema de salud



El gobernador comentó, por otra parte, que en 7 días quedará inaugurado el primera ala del pabellón de campaña en el Hogar Escuela, en donde se pondrán en funcionamiento 80 unidades de terapia intensiva disponibles y mencionó que ya están finalizados y listos los laboratorios en el Hospital de Campaña, con el tomógrafo instalado y las obras civiles están prácticamente concluidas, trabajándose intensamente para instalar el resto del equipamiento e infraestructura.



“Cada día, el sistema de salud de Corrientes se va fortaleciendo”, denotó Valdés como señal positiva y agradeció el trabajo y aporte de los equipos del Ministerio de Salud de la Provincia y hospitales del interior e hizo una mención especial a la labor del Laboratorio Central, que permite tener los resultados de los testeos online y en tiempo real.



Índices de casos



A la vez, el gobernador Valdés hizo un análisis de los resultados en general de las estadísticas de la pandemia en Corrientes, hasta este domingo, el cual informó que en la Provincia la enfermedad del nuevo Coronavirus se duplica cada 24 días, mientras que en la Nación argentina es cada 17,01 días, es decir que “tenemos un mejor índice que a nivel nacional, pero tenemos que ser absolutamente responsables”. Y prosiguió: de los positivos “tenemos 26 recuperados, 21 con actividad viral y esperemos que ninguno requiera internación”, y celebró que “la buena noticia es que en Corrientes no hay ningún fallecido por el virus”.



Cada 100 mil habitantes se presentan 4,0 casos confirmados, en tanto que a nivel nacional es un 8,03 y en el Chaco 24,05, indicó el Mandatario provincial, a lo que afirmó que “tenemos alerta máxima, ya que sabemos que estamos cerca y debemos tener el máximo de los cuidados”. En todo el país cada millón de habitantes se hicieron 1.099 tests, en Chaco 2225 tests y en Corrientes se llevan realizados 2054, lo que “nos da un número alto de verificaciones que estamos haciendo a través de nuestro Laboratorio Central”, aseguró.



“Seguimos con muchas personas aisladas, pero podemos decir que recuperamos 2300 que cumplieron su cuarentena: hoy tenemos 1928 aislados, así que debemos seguir trabajando con eso, que es lo que nos da muy buenos resultados”, sostuvo Valdés y agregó que “por lo tanto queremos ser cautos, no queremos nunca cantar victoria”. Dijo en ese sentido que “no podemos echar por la borda el tremendo esfuerzo que hizo el pueblo de nuestra provincia de Corrientes, del primero al último de los lugares” y anunció que “vamos a tomar estas medidas por una semana y el lunes que viene, 4 de mayo, estaremos nuevamente analizando en horas de la mañana para hacer un anuncio luego de la evaluación de estos 7 días”.



Sobre la curva de casos que presenta Corrientes, consideró a la misma como “esperable” y entendiendo que la situación por ello es “manejable”, lo que “nos sigue dando tiempo para seguir trabajando y fortaleciendo el sistema de salud de los correntinos para que nosotros como Gobierno de la Provincia podamos dar una respuesta satisfactoria a la población y eso es lo que estamos haciendo articulando medidas de protección”.



Comercios



Pasó a enumerar que en lo que respecta a los comercios minoristas en general, “vamos a decretar la apertura pero con protección sanitaria y distanciamiento social” y será “cada uno de los municipios los que puedan determinar la apertura de estos comercios”. Asimismo, sugirió que “la espera sea fuera del local con la distancia de 2 metros y adentro que haya una persona cada 9 metros cuadrados disponibles para la atención al público, es decir que si un local tiene dispuesto 9 metros para su atención (o menos), va a poder entrar una sola persona”.



En otra parte de su alocución, el gobernador detalló cuáles serán las nuevas medidas a tomarse en esta etapa de la cuarentena, las que tendrán validez por una semana y con las evaluaciones de rigor se determinarán luego los pasos a seguir.



Primeramente, aclaró que en todos los casos, para las actividades se deberán atender con turnos y sin tiempo de espera, con estricto cumplimiento de las distancias sociales y cuidados sanitarios, apelando siempre a la máxima responsabilidad y al contralor de las direcciones de comercio tanto en Capital como en todo el interior.



Servicios



De esa manera, Valdés anunció que podrán reanudar sus actividades bajo esas modalidades, peluquerías, oficinas de cobros de servicios, inmobiliarias, agencias de viajes, administraciones de colegios privados, de templos e iglesias y de servicios de comunicación.



Salud



Al igual que las atenciones de salud en general, con turnos y sin espera, señalando a nutricionistas, fundamentalmente para personas obesas que precisen de control, personas que se deban hacer ver por fonoaudiólogos y oculistas, fueron los ejemplos que citó.



Profesiones liberales



Y en atención al pedido de apertura de actividades de los Consejos Profesionales, también con turnos y sin espera está autorizados los profesionales liberales como ser abogados, escribanos, contadores, ingenieros, ingenieros agrónomos, arquitectos, con las mismas recomendaciones.



Trabajo a domicilio



También queda habilitado nuevamente el trabajo del servicio doméstico y atención domiciliaria de niños, en tanto en el caso de los comercios minoristas en general, con la correspondiente protección sanitaria y distancia, cada municipio va a determinar la cantidad de personas por local.



Sin deportes y recreación



En tanto, el titular del ejecutivo de Corrientes, ratificó que no están autorizados prácticas deportivas al aire libre ni salidas recreativas, ni para caminar. “Vamos a evaluar las medidas durante siete días y luego de ese lapso tomaremos otras y seguir de cerca todo y controlar los nexos en el caso que se de algún tipo de contagio o de contacto con otras personas”, enfatizó.



Paciencia



También pidió “una semana más de paciencia al pueblo de Corrientes”, para seguir bregando y trabajando a fin que la pandemia mundial no se escape de control y concluyó: “Cada paso que demos debemos estar absolutamente seguros, estamos tomando medidas para resguardar la vida de los correntinos”.



Barbijos



En referencia al uso de los barbijos, manifestó que “debemos saber que el otro que está usando nos está cuidando a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad social y ciudadana de cuidar al que nos está cuidando”, así que pidió que “usemos también el barbijo: seamos solidarios, trabajemos juntos para salir lo mejor parados posible de esta pandemia mundial. A todos les quiero decir que se cuiden, cuidémonos entre el millón cien mil correntinos”.



Transporte



Con respecto al transporte público, dijo que “(será) como hasta ahora, no vamos a cambiar”, pidiendo que “evitemos tomar el trasporte”. Y comentó que “estamos en comunicación con el Gobierno nacional por más medidas del transporte y estamos permanentemente dialogando con los distintos organismos, hablé del tema con el Presidente y mañana (lunes) vamos a tener una videoconferencia con los ministros de Transporte de la Nación y del Interior las 15 horas para poder tratar el tema, específicamente”. En este sentido, reconoció problemas en Paso de los Libres, Santo Tomé y Alvear por los cruces fronterizos. “Pero tenemos que resolverlos con el Gobierno nacional y con los intendentes, de manera que tomemos la mejor de las medidas posibles para que tengamos la mejor protección posible”.