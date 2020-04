Emanuel Dening: "Me gustaría retirarme en Huracán de Goya" Viernes, 24 de abril de 2020 El delantero, de 31 años, expresó su deseo de retirarse con la camiseta del “sabalero goyano”. “Ojalá algún día pueda volver, se extraña el club del que uno es hincha. Algún día volveré seguramente”, dijo en una entrevista a través de Instagram Live. Además, no descartó la posibilidad de, en algún momento, volver a Boca Unidos.



En medio de la cuarentena a causa de la pandemia por Coronavirus, Emanuel Dening dialogó vía Instagram con nuestro periodista deportivo Franco Acosta. Al ser consultado por uno de los seguidores, sobre la posibilidad de retirase en el club de donde surgió en su Goya natal, no fue esquivo y tiró “Se extraña jugar en Huracán, vivía en un barrio cerca de la cancha y mi vieja me llevaba al club. Ojalá algún día pueda volver, se extraña el club del que uno es hincha. Algún día volveré seguramente, mi sueño es ganar algo ahí y ascender aunque sea al Federal A”



“Manolo”, arrancó su carrera en Huracán de Goya y luego pasó a Newell´s con 19 años, pero las vueltas de la vida quisieron que, luego de dar algunas vueltas por otros clubes, vuelva a la institución que lo vió nacer. Al transcurrir una temporada, fue Boca Unidos quien se interesó en sus servicios y, de hecho, el futbolista le guarda un gran cariño, “tengo un muy lindo recuerdo en Boca Unidos, me abrió la puerta para ser profesional, me gustaría también algún día volver y devolver algo de lo que me dieron ellos”



Al ser consultado sobre cómo vive la inactividad en el futbol, el goyano lanzó “Se extraña mucho, lo que más se extraña es ir a entrenar, los mates, quedarte hablando con los compañeros después del entrenamiento, la convivencia”, y agregó, “Nosotros estamos más acostumbrados a estar con nuestros compañeros que con nuestra familia y uno necesita entrenar, no es lo mismo en la casa o el departamento, hay días que no hay ganas y hay que ser fuertes de la cabeza”.



También, dejó su postura sobre la posible vuelta a los entrenamientos “Nosotros no sabemos nada, se por lo que salió en la tele, no podemos entrenar, tenemos familia y primero está la salud de todos, esperamos a lo que diga el gobierno”. Además, sobre la crisis económica del futbol, dijo que “Todavía nosotros no sabemos nada, se hablaba de un recorte salarial de abril y mayo, nosotros tenemos contrato firmado, es un tema difícil”, concluyó.





Dening es el actual goleador de Tigre en lo que va de la temporada, con 8 goles, antes del parate por la pandemia. Tigre se encuentra jugando la Primera Nacional, con un andar irregular, pero con la particularidad de jugar Copa Libertadores al mismo tiempo. Al respecto, el correntino dijo “La categoría más difícil del futbol argentino es la B Nacional, incluso más difícil que la Libertadores”.



Por último, Dening contó que planea vivir en Goya una vez retirado, que está construyendo una casa y que le encantaría formar una escuela de fútbol para formar juveniles y llevarlos a Buenos Aires, aunque no descarta la posibilidad de ser DT. De todas formas, todavía le queda mucho camino en el fútbol.