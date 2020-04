Guillermo Vilas lucha contra un deterioro cognitivo

Viernes, 24 de abril de 2020

El mejor tenista argentino de la historia, de 67 años, atraviesa un difícil momento en Mónaco.





Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, de 67 años, atraviesa un deterioro cognitivo importante y apenas sale de su casa en el Principado de Mónaco, donde vive con su familia.



Ganador de 62 torneos ATP, Willy vive desde hace años con su familia en Monte Carlo.



Permanece recluido en su domicilio sin hacer prácticamente vida social aquejado de una enfermedad cognitiva contra la que lucha desde hace unos años pero que nadie ha confirmado oficialmente cual es, aunque todo apunta a que se trata del alzheimer.



Solo los posts en Instagram de Phiang, la esposa de la gran estrella argentina, permiten saber algunas cosas de Guillermo Vilas, cuya enfermedad ha ido avanzando progresivamente a lo largo de los últimos años.



El único que hizo pública la enfermedad de Vilas fue Tito Vázquez, que fue rival y compañero de dobles y posteriormente capitán del equipo argentino de Copa Davis, quien en una entrevista de marzo del 2018 en un programa de televisión dijo que “nadie lo dice, pero creo que Willy tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.



Según revelaron desde el entorno de Vilas al diario Olé, “físicamente no se nota su enfermedad, pero está muy deteriorado y su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor e incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”.



La carrera deportiva de Guillermo Vilas, al margen de sus títulos, está jalonada por múltiples récords. Es el tenista que posee el récord de mayor número de victorias en una sola temporada con 130 partidos ganados en 1977; también tiene el de mayor cantidad de títulos ganados en una sola temporada (16 en 1977) y es igualmente el tenista que a ganado el mayor número de partidos de forma consecutiva (46).