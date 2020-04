El intendente Tassano recibió a autoridades de la AOEM Viernes, 24 de abril de 2020 Los representantes sindicales solicitaron gestionar que se incluya los trabajadores municipales que se desempeñan laboralmente durante la emergencia sanitaria, en el pago del bono no remunerativo de $ 5.000 que surgió a partir de un decreto presidencial y que está destinado a agentes sanitarios de todo el país. “Debemos hacer la gestión, determinar las personas que están implicadas y llevar juntos el petitorio”, sostuvo el intendente.



En la tarde de este jueves, el intendente Eduardo Tassano recibió a representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), quienes solicitaron que se gestione la inclusión de los agentes comunales que prestaron y prestan servicios durante esta etapa de emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, en el pago del bono de 5.000 pesos dispuesto por el presidente Alberto Fernández a través de un decreto.





En la oportunidad, el sindicato se puso a disposición para colaborar en gestionar en conjunto, a través de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM) de la cual forman parte, la inclusión de agentes municipales en el pago del subsidio nacional para los trabajadores de la emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia. Se trata de un bono no remunerativo de 5.000 pesos a cobrar durante los próximos cuatro meses, que surgió a partir de un decreto presidencial, a través del cual se destinó este monto a los trabajadores de la salud abocados a controlar la pandemia de coronavirus.





En consecuencia, el intendente aseguró que se trabajará exhaustivamente y se elaborará una nómina que incluirá a todos los agentes municipales que trabajaron y se encuentran trabajando durante la pandemia por el coronavirus tras lo cual, junto con la AOEM, se elevará el petitorio al Gobierno nacional.





Del encuentro participaron el intendente Tassano; los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, y de Hacienda, Guillermo Corrales; el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Rodolfo Medina y el secretario gremial de la AOEM, Walter Gómez.





“Recibimos a las autoridades de la AOEM. Estamos tomando una iniciativa de ellos para gestionar ante autoridades nacionales un subsidio especial para trabajadores municipales de la salud y otros relacionados con la pandemia”, adujo inicialmente Tassano, una vez culminado el encuentro en el que primó el diálogo entre las partes.





“En este equipo, que somos todos, que nos hayan traído esta inquietud y que hayan tenido los contactos correspondientes en Buenos Aires, para nosotros es muy importante. Ahora lo que tenemos que hacer es la gestión, determinar las personas que están implicadas, tras lo cual llevaremos el petitorio y con ello gestionaremos una resolución positiva de esto”, afirmó el intendente.





Por su parte, el secretario general de la AOEM también tuvo positivas consideraciones tras la reunión. “Nosotros generalmente tenemos reuniones constantes con el Ejecutivo municipal sobre distintas cuestiones. Ésta fue para conseguir un subsidio para nuestros trabajadores, que hoy le están poniendo el pecho y están en primera línea respecto de la pandemia”, sostuvo.





“Entonces, creímos que es importante que así como la Nación pueda subsidiar a diferentes ámbitos de trabajadores, nosotros creemos que los agentes municipales también estamos dentro de ese espectro. Es por eso que ahora venimos con el intendente, para que se pueda gestionar un bono”, expuso al respecto.





En ese marco, Medina recalcó que la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina -a la cual la AOEM está adherida- ha tenido diálogo con el presidente de la Nación, para viabilizar la propuesta. “En principio, estaba dispuesto para el sector de la salud, pero nosotros creemos que es conveniente que sean beneficiados todos los agentes municipales que hoy están trabajando”, consideró.







SUELDOS GARANTIZADOS



En este contexto, el representante sindical valoró el esfuerzo del Ejecutivo municipal de mantener el sueldo de los trabajadores, pese a la complicada situación económica que trae aparejada la pandemia: “Reconocemos el hecho de que se siga pagando el ciento por ciento del salario de los trabajadores”, subrayó.





“Vemos que en otros municipios del país han reducido salarios, cosa que nosotros creemos que es algo inhumano, porque el trabajador vive de su salario”, consideró Medina, tras lo cual ratificó: “Acá tenemos el compromiso del señor intendente de que no se le va a tocar el salario a ningún trabajador, así que seguimos para adelante”.





Por su parte, Tassano puso de manifiesto la importancia de continuar con políticas de diálogo y de trabajo mancomunado, siendo responsable en el manejo de la economía y priorizando siempre el salario de los trabajadores. “Analizamos la caída de la recaudación. Pero para nosotros, lo prioritario es cumplir los acuerdos salariales, los pagos y garantizar el funcionamiento mínimo del municipio, así que vamos a analizar juntos, pero ellos tienen la garantía y la seguridad de que nosotros vamos a cumplir”, finalizó.