Serán nueve las provincias que flexibilizarán el aislamiento

Viernes, 24 de abril de 2020

Tampoco se descarta que en las próximas horas pueda sumarse alguna otra. Para eso, el Gobierno espera que los gobernadores decidan asumir la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos de seguridad





El miércoles eran siete provincias, pero ayer el Gobierno decidió incorporar dos más. Jujuy y La Pampa se suman así a Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza, que eran los distritos que el Jefe de Gabinete había autorizado para poner en marcha unas pocas actividades económicas, luego de acordar con los gobernadores protocolos específicos que quedaron bajo la responsabilidad de los mandatarios locales.



Esta es la razón por la que aún no salió publicada la medida en el Boletín Oficial, lo que se esperaba que sucediera por la mañana. Ante la aparición de nuevos compromisos de parte de los mandatarios provinciales se retrasó la oficialización, y no se descarta que todavía se demore algunas horas más, ante la posibilidad de que otros gobernadores decidan asumir la responsabilidad de sumarse a la flexibilidad. La resolución administrativa llevará la firma de Santiago Cafiero y del ministro de Salud, Ginés González García.



El dato no es casual y anticipa, de alguna manera, el carácter que tendrá el anuncio que el Presidente realizará mañana dando a conocer su decisión sobre la continuidad de la cuarentena que tiene como fecha de vencimiento el próximo domingo 26 de abril, después de una reunión virtual que tendrá con los gobernadores, en horas de la tarde.



En concreto, todo indicaría que tras el informe que le dieron los científicos y epidemiólogos que ayer escuchó, estaría más dispuesto a flexibilizar unos pocos aspectos del aislamiento obligatorio, no solo en las provincias que ya obtuvieron permiso concreto del comité de crisis que lidera Cafiero, sino aún en los distritos que todavía exigen una atención especial: CABA, conurbano de la provincia de Buenos Aires y Chaco.



Según la información que trascendió, el grupo de expertos que asesora al Presidente ante la pandemia de coronavirus COVID-19, no opinó sobre fechas ni medidas específicas. En cambio, le dieron un análisis específico de la evolución de casos distrito por distrito, demostrándole que incluso en Córdoba y en Santa Fe, donde hay grandes centros urbanos con barriadas populares e inseguras desde el punto de vista epidemiológico, se registraron muy pocos casos en las últimas dos semanas.



Córdoba tiene 266 casos y 11 muertes. En tanto Santa Fe, 236 y dos muertes. Otros distritos, como Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, San Juan, Salta, Misiones, La Rioja, La Pampa, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y Corrientes, no tuvieron ningún fallecimiento. Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron uno solo. Chaco, en cambio, se transformó en el tercer distrito con más casos y fallecimientos, llegando a 280 y 10 muertes.



Otro asunto que acordaron los expertos es que volver sobre las restricciones tiene que ser una política que esté a la mano, para instrumentarla en forma inmediata ante la aparición de cualquier riesgo que aparezca en la población, por la falta de responsabilidad en el distanciamiento o el relajamiento de las normas de higiene o, simplemente, ante la posibilidad de que no se cumplan las restricciones en los grupos de riesgo como los adultos mayores y restricción absoluta a la actividades educativas.



Algunos asuntos obsesionan al Presidente, como el de los niños, niñas y adolescentes que hace un mes que no salen de sus hogares, para los que podría haber también una flexibiización. Ayer mantuvo una reunión de dos horas con las autoridades en la Argentina de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, quienes, ante la pregunta específica, explicaron la importancia de que puedan salir del encierro. Analiza, por otra parte, la posibilidad de que en algunos horarios pueda realizarse actividad física. Sin embargo, ninguna de esas dos excepciones pudo ser confirmada todavía.