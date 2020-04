Horóscopo para hoy 23 de abril 2020 Jueves, 23 de abril de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Jornada sumamente positiva para todo lo relacionado al trabajo y las responsabilidades. Opaco social y sentimentalmente.



Amor: Hoy notarás como una simple amistad ha escalado tanto que ya es imposible no dejar que el amor entre en tu vida.



Riqueza: Acepta ávido de aprender cada critica que haga blanco en tu trabajo. Lograrás cosas impensables de esta manera.



Bienestar: Necesitarás de toda tu fuerza de voluntad para vencer la inercia provocada por la inactividad prolongada. Inicia de a poco pero con paso firme.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu constante tendencia a tener todo bajo control esta haciendo que te pierdas de los momentos más intensos de la vida.



Amor: Finalmente tomarás coraje para dar ese gran paso en la pareja. Deja las dudas de lado y que tu corazón tome el control.



Riqueza: La mediocridad es la fuente de todo tipo de miserias y disgustos. No te conformes con poco, da lo mejor o no des nada.



Bienestar: Uno puede aprender hasta de las personas y actitudes menos pensadas. Mantente atento a las lecciones que la vida te pueda brindar.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Finalmente podrás sacar al descubierto sentimientos que guardabas muy dentro de ti. Esto te hará sentir inmensamente libre.



Amor: Deberás tomar cartas en el asunto si pretendes formar eventualmente una pareja. Replantéate tus actitudes para con la vida.



Riqueza: Toda entrega total y dedicación extrema eventualmente muestra sus resultados. Avócate a tus responsabilidades continuamente.



Bienestar: Solo con tenacidad no lograrás llegar al éxito en tus metas y objetivos. Deberás tener un pensamiento positivo orientado hacia el futuro.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy tienes todas las de ganar. Con prudencia y continuidad podrás vencer todos los obstáculos. No veas enemigos donde no hay.



Amor: Reactivación de todos tus asuntos económicos y financieros. Sabrán valorar el esfuerzo que has hecho por salir adelante.



Riqueza: Tendrás posibilidad de expansión en el trabajo, de viajes de placer y de una gran capacidad de aprendizaje. Utilízala para bien.



Bienestar: En el ámbito de la salud, pasas por un momento inmejorable, te sientes con energía y con el ánimo pletórico.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás proclive a escuchar propuestas y adherir a ciertas normas de vida siempre y cuando comprendas a fondo de qué se trata.



Amor: Procura ser discreto y no alardear de tus conquistas. Si te encuentras solo, una persona más joven que tú surgirá pronto en tu vida.



Riqueza: Será un día para iniciar proyectos, tendrás posibilidades de expansión y también de proyectos relacionados con la importación.



Bienestar: Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o pesadez de cabeza. Aprende a relajarte, es la solución en la mayoría de estos casos.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No te conformes con ser uno más de la multitud. Utiliza cada fibra de tu ser para destacarte y sobresalir. Pon todo de ti.



Amor: Estarás a un paso de tirar por la borda todo aquello por lo que has trabajado tanto tiempo. Piénsalo detenidamente.



Riqueza: Lograrás despojarte de ciertos temores e incertidumbres, lo que se verá claramente reflejado en tu rendimiento laboral.



Bienestar: Que la realidad frenética de constantes sobresaltos y apuros no coarte tu capacidad de soñar o cultivar tus horizontes sentimentales.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu terquedad te dará otro revés en el día de hoy. Enfrentarás grandes disgustos por no saber cuando retirarte.



Amor: Deberás aprender a no menospreciar a tu pareja. Este tipo de actitudes negativas traen tensión innecesaria a la relación.



Riqueza: Con las fechas limite a tus proyectos encima deberás tomar la determinación de pedir ayuda a tus pares laborales. No lo dudes.



Bienestar: No desestimes ninguna persona a la hora de tratar de aprender algo. En cada individuo yace algún tipo de conocimiento esperando ser aprendido.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Estarás inspirado el día de hoy, y con mínimos esfuerzos lograrás hacer maravillas. Volarás por las nubes del amor.



Amor: Dudas existenciales sobre tu capacidad de fidelidad perpetua revolotean sin cesar en tu cabeza. No dejes ir a tu pareja.



Riqueza: Tu trabajo se verá afectado por circunstancias que van más allá de tu control, y deberás solicitar la postergación de fechas límites.



Bienestar: Busca una forma de vida equilibrada, con un pie en la realidad y otro en la fantasía. Nútrete de los cambios y cultiva tu vida interior.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán mucho en tu pareja.



Amor: Las barreras intelectuales o físicas que te separaban de tu pareja, se desvanecerán. También desaparecerán tus miedos.



Riqueza: Tu trabajo se ve afectado por tu estado de ánimo, ya que los recientes acontecimientos emocionales te jugarán una mala pasada.



Bienestar: No subestimes el poder de los sueños, son ellos los que te permiten abrir puertas que la razón daría por cerradas y poner tus metas en lo alto.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu paciencia será puesta a prueba con ciertos conflictos con tus vecinos en el día de hoy. Piensa bien antes de actuar.



Amor: Te será imposible entender a tu pareja en sus planteos de la jornada de hoy. Fomenta la tolerancia por tu parte.



Riqueza: Concéntrate en el trabajo bien hecho y nadie te podrá negar los resultados. Momento económico inseguro, donde no conviene arriesgar nada.



Bienestar: Si te sientes algo más cansado de lo normal, no estaría de más que te tomarás algún que otro complejo vitamínico.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La jornada de hoy no tendrá desperdicio. Procura aprovecharla al máximo y en profundidad. Obtendrás grandes satisfacciones.



Amor: El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca distintas formas para comunicarle, a la distancia, tu amor a tu pareja.



Riqueza: No te dejes llevar por la despreocupación y el desgano. Te enfrentarás a grandes corridas si pospones tus actividades.



Bienestar: Te enfrentarás a serios problemas económicos debido a tu necesidad de fomentar las apariencias. Tus banalidades te costarán muy caro.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Durante la jornada de hoy evita actuar por instinto, racionaliza cada determinación que debas tomar lo más detenidamente posible.



Amor: La pasión no puede ser lo único que mantenga a la pareja unida. Una sensación de vacío te invadirá sin una conexión espiritual.



Riqueza: Jornada ideal para iniciar la búsqueda de aquel inmueble soñado. Aprovecha cada recurso a tu alcance para hacerlo.



Bienestar: Se contigo mismo lo suficientemente severo como para hacerte notar cuando no estas dando lo mejor. Solo así lograrás alcanzar el éxito.