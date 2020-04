AFA repartirá $74 millones entre los clubes del fútbol argentino

Miércoles, 22 de abril de 2020

El dinero fue enviado por la FIFA y servirá de ayuda para que puedan sobrellevar la crisis durante el parate por el coronavirus.







Si bien aún no se realizó el anuncio oficial, los dirigentes de los clubes del fútbol argentino ya fueron notificados que próximamente recibirán dinero por parte de la AFA para poder sobrellevar la crisis económica por la falta de actividad por la pandemia del coronavirus.



El parate complicó los números de todas las instituciones y el panorma podría empeorar con el correr de los días. Sin fútbol, los equipos no venden entradas y corren el riesgo de perder una importante cantidad de socios, mientras tienen que hacer frente a los contratos de sus futbolistas y empleados.



Así, la FIFA le hizo llegar a la AFA la suma de 74 millones de pesos para repartir entre los distintos equipos del país. El monto varía según la categoría: los de Primera División y Primera Nacional recibirían un millón de pesos; a los de la Primera B les tocaría 500 mil pesos; a los de la Primera C y el Federa A 200 mil; y para la Primera D llegarían 100 mil.



"Ayer nos informaron esa posibilidad, pero no confirmaron cuándo ni cómo. Calculo que en éstos días habrá novedades", informó el presidente de un club al ser consultado por Toda Pasión.



Aún no hay una fecha estipulada para la vuelta del fútbol y se descarta que durante varios meses se deberá jugar a puertas cerradas. "Diría que se jugará sin hinchas por lo menos hasta entrado fin de año. Es un riesgo innecesario. Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho", aseguró el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.