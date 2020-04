Nación transfirió a Corrientes $734 millones no reintegrables Miércoles, 22 de abril de 2020 Se trata de la primera cuota de los $2.200 millones que recibirá la Provincia. La suma deberá ser distribuida a los municipios del interior.



El Gobierno nacional transfirió en los últimos días a Corrientes $734 millones del fondo no reintegrable de $2.200 millones como refuerzo para compensar la caída en la recaudación impositiva propia y de la coparticipación (por el aislamiento), informó este martes el Frente de Todos local.



Se trata de la primera cuota correspondiente a abril que será para reforzar la asistencia social y realizar trabajos de prevención sanitaria.



Según indicaron las autoridades políticas del Frente de Todos en un comunicado distribuido este martes, la suma "deberá ser coparticipada también con todos los municipios de la provincia".



Los recursos, que fueron girados el miércoles último desde el Ministerio del Interior de la Nación, forman parte del acuerdo del presidente Alberto Fernández con los gobernadores y se distribuyen entre las jurisdicciones de acuerdo a los índices de reparto de la coparticipación federal nacional.



En ese marco, el Gobierno de Corrientes recibirá un total de $2.200 millones en fondos no reintegrares -vía Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)- que llegarán en tres cuotas de alrededor de $734 millones cada una durante abril, mayo y junio.



Además, como parte del “paquete de fondo de emergencia” para las provincias que dispuso el presidente Alberto Fernández, Corrientes ya recibió la transferencia de emergencia de ATN por $208 millones (en dos cuotas de $104 millones).



El Gobierno Nacional también le asignó al Gobierno de Corrientes otros $2.200 millones en crédito con una tasa de interés del 25%, plazo de gracia hasta fin de año y a pagarse en 36 meses.



En total, de ese “paquete de fondo de emergencia”, a la Provincia le llegarán $4.600 millones en asistencia financiera federal.