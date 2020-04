“A esta enfermedad no hay que tenerle miedo, sí respeto” Miércoles, 22 de abril de 2020 Esta semana dieron el alta al primer paciente con neumonía grave por el nuevo coronavirus. Adrián contó estos 21 días de internación y el regreso a casa.



El día lunes dieron de alta al primer paciente con neumonía grave por covid-19 en el Hospital Llano, a la vez se han recuperado y recibieron el alta 15 pacientes y, permanece en internación en dicho nosocomio una mujer en condición de caso sospechoso en estado clínico estable.



El paciente que fue dado de alta luego de 21 días de internación relató lo que fue sucediendo desde el día 27 de marzo, cuando aparecieron los síntomas luego de un viaje a Nueva York, la ciudad más poblada de los Estados Unidos y donde el promedio de muertes por día llegó a superar los 500.



El 14 de marzo realizó un viaje junto con su esposa y un amigo pero, “a los tres días ya empezaron a cerrar atracciones típicas y había menos número de gente en las calles, los noticieros transmitían el avance de la pandemia”. Por ello, se acercaron a la embajada argentina donde había unas cien personas buscando las mismas respuestas. El trato hacia ellos fue “muy cordial” y recomendaron adelantar el viaje de regreso y, por ello el 19 de marzo ya se encontraron en Buenos Aires, iban a hacer escala en Paraguay pero ya habían cerrado los aeropuertos. Desde esa fecha estuvieron aislados en su departamento en la ciudad de Corrientes.



“El día 27 empiezo con los síntomas, tuve fiebre alta, dolor de cabeza intenso, pérdida de olfato y sabor. Ahí mismo me comunico con el Ministerio de Salud. El resultado me da positivo y estuve internado en el Hospital Llano desde el día 30, a mi señora le dio negativo pero de todas maneras le pidieron que continúe haciendo aislamiento obligatorio”, contó a Adrián Javier Alvira, quien reside en Paso de la Patria junto con su esposa y tres hijos a los que aún no pueden ver.



En el momento que lo internaron, le realizaron placas radiográficas donde apareció una pequeña mancha en los pulmones que preocupó a los médicos, “esa mancha era una neumonía que produjo el virus, una tomografía lo confirmó”. Después esa mancha fue creciendo y habría tenido comprometido su pulmón derecho y parte del izquierdo pero comentó que “nunca me faltó el aire y tampoco necesité respirador, sí tuve fiebre alta y dolor de cabeza”.



“Estuve 21 días con neumonía, se demoró bastante en irse. El viernes me tomaron una muestra y el domingo me dijeron que dio negativo pero que necesitaban por protocolo otra muestra, el lunes me dieron el segundo negativo. Estuve 21 días en soledad y la verdad estoy muy agradecido al Hospital Llano porque tienen una calidad humana increíble. A través del celular me comunicaba con mi familia y amigos quienes me daban dosis de ánimo”, contó a este diario.



Tanto a la esposa como al amigo le realizaron estudios pero dieron negativos para coronavirus. “La cuarentena hasta el 27, que fue cuando presenté fiebre, estuve en el departamento con mi esposa, haciendo vida normal de pareja en aislamiento social, es raro pero ni siquiera síntomas tuvo”, indicó.



“Mi recuperación fue buena porque mis pulmones estaban impecables y no tengo ninguna enfermedad de base. Tampoco fumo. Mi recomendación a todos es que se cuiden, a esta enfermedad no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, hay que cumplir el distanciamiento y cuidar a la gente que está más comprometida. La soledad es la protagonista en esta película de la pandemia, el aliento constante de los familiares es lo que me ayudó a sobrellevar estos días, no hay que bajar la guardia”, remarcó Adrián.



En cuanto a la internación, contó que son salas individuales y que desde su internación sólo vio al personal de salud. En este sentido, señaló que se cuenta con todo un equipo técnico para estos casos. Al principio estuvo en sala, después dos días en terapia para control exhaustivo y luego volvió a sala.



En este contexto, destacó el acompañamiento de todo el personal de salud, “se nota la vocación de servicio, están poniendo en riesgo su vida misma porque saben que pueden infectarse, obviamente tienen todos los elementos de seguridad”. “Desde el día 19 que volví de viaje no tuve ningún contacto, estuve con mi esposa antes de la internación, después sólo veía al personal de salud”, dijo y si bien remarcó la tarea de los médicos, expresó algo especial para un grupo de profesionales de la salud que lo acompañaron todo el tiempo, “los enfermeros son los que están en la primera línea de combate”.



“Cuando me informan el primer resultado negativo ya tenía mi bolso preparado pero después me dicen que necesitaban otra muestra para reconfirmar. A las 24 horas ya tenía el resultado y me informaron que me iba a casa. Tenía muchas palabras de agradecimiento para decir, pero me quedé sin habla. Me sentí muy bien cuidado”, comentó.



En estos días, contó que en ningún momento tuvo miedo y que nunca se sintió mal anímicamente por el apoyo constante de la familia. En cuanto al reencuentro con su esposa dijo que “nos fundimos en un abrazo”.

Hasta el día viernes no pueden ver a sus hijos, ya que por protocolo deben seguir cumpliendo aislamiento. Ellos tienen 13, 20 y 23 años, sólo se espera “reducir la carga viral al 100%”.



“Quiero dar un agradecimiento muy especial al personal del Hospital Llano, sobre todo por la atención humana. También agradezco a mis familiares y amigos por las palabras de aliento. A la comunidad le pido que se cuide, que a esta enfermedad no hay que tenerle miedo pero sí respeto y por ello cumplir con el distanciamiento”, remarcó Adrián.