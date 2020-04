Murió Horacio Fontova

Martes, 21 de abril de 2020

El artista falleció este lunes Estaba internado en el Hospital Finochietto.





En la mañana de este lunes 20 se conoció la noticia de la muerte de Horacio Fontova, el cantante, actor y dibujante de 73 años que llevaba tiempo internado en el Hospital Finochietto.



Recordado por el tema Me Siento Bien, un hit de la década del 80, el artista se destacó junto a Jorge Guinzburg en Peor el Nada, el ciclo de humor que fue furor en la pantalla de El Trece en los '90. Allí, por su personaje de Sonia Braguetti, ganó dos premios Martín Fierro. También obtuvo en 2005 el Premio Carlos Gardel a Mejor Álbum Artista Canción Testimonial por su trabajo Fontova-2004-Negro.



En 1998 creó Delicatessen, un ciclo de humor que realizó junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti entre otros humoristas, y que se vio por la pantalla de América TV. También puso su voz a uno de los personajes de Metegol, el filme animado de Juan José Campanella.





"Vengo de familia de músicos clásicos. Mi viejo era cantante lírico y productor cinematográfico; mi vieja era una gran concertista de piano. Mi abuelo León Fontova fue un gran violinista, creador de la Sociedad de Música de Cámara de Buenos Aires. Yo debería haber salido un músico “serio” como ellos, aunque eran una manga de dementes. Pero al principio me resultó aburrida la cuestión del solfeo y la teoría, hasta que en mi adolescencia apareció en un cumpleaños una prima guitarrera y folklorista, y me regaló una guitarra. Y empezó a enseñarme a tocar cuecas, zambas, chacarera y bailecitos, entonces dije: ‘¡Esto es más fácil y me gusta mucho!’. Ahí comenzó mi carrera folklórica. Y el tango apareció inevitablemente: nací en pleno centro, en Plaza Lavalle, y me crié en la calle Corrientes. Soy más porteño que el Obelisco, o sea que el tango lo vengo mamando de ahí. Y después se fueron sumando músicas a mi vida: el rock, la música latina y músicas internacionales que me acompañan desde niño. Con la excusa de amores y desventuras, me largo con todo en cualquier idioma", contó en una entrevista con Página 12 en 2018.



En teatro fue parte de obras como Hair, Jesucristo Superstar, Porteños, Orquesta de señoritas, Malos hábitos y La corte del faraón, y hasta reemplazó a Daniel Rabinovich en Les Luthiers durante una gira por España.