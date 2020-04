Mataron a una mujer y buscan al esposo como sospechoso

Martes, 21 de abril de 2020

La víctima, de 30 años, fue hallada agonizando dentro de la casa que ambos compartían. El hombre les dijo a los médicos que su pareja se había golpeado y después desapareció.





Una joven de 30 años de apellido Coronel fue asesinada a golpes ayer en su casa en La Madrid, una localidad a unos 80 kilómetros de la capital tucumana, y buscan a su pareja como sospechoso.



Pocas horas antes, su esposo, identificado como Juan Carlos Salvatierra, de 36 años, se acercó al hospital de la ciudad para avisar que su pareja se había golpeado y necesitaba una ambulancia. Inmediatamente, Salvatierra huyó mientras los médicos se dirigieron a su casa y allí encontraron a Coronel.



La mujer estaba en el fondo de la casa con graves heridas en la cabeza. Murió en el centro de salud pocas horas más tarde. La Policía de Tucumán busca intensamente a Salvatierra como el único sospechoso del crimen.



Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, ayer a las 5.20 de la mañana Salvatierra, más conocido como “Pucho”, llegó en estado de shock al Hospital Ramón Massa, de esa ciudad. El hombre le comunicó a los médicos que su esposa se encontraba herida con un golpe en la cabeza dentro de su casa y necesitaba una ambulancia con prisa para trasladarla. Cuando el personal médico terminó de alistarse, Salvatierra ya no estaba. La Madrid es una ciudad en donde, en general, todos se conocen, por lo cual los médicos sabían dónde vivía la pareja. Se dirigieron hacia la casa, tocaron la puerta esperando que “Pucho” les abriera, aún creían que él podía estar allí y que no se había escapado, pero nadie respondió. Sin más, entraron y allí estaba Coronel. Yacía en el patio casi muerta con un golpe por encima de la sien derecha, según indicaron.

Mientras los médicos revisaban a Coronel, el hijo de la pareja, de 5 años, salió para ver qué pasaba. Se sorprendieron cuando vieron al niño y llamaron a la policía. El menor quedó al cuidado de la familia de Coronel. La mujer fue trasladada al hospital, pero falleció pocas horas después.

Los investigadores detallaron que la principal hipótesis es que Salvatierra la agredió mientras su hijo dormía, fue al hospital a pedir ayuda y se dio a la fuga. Según confiaron, “Pucho” trabaja de repositor en un supermercado de La Madrid y no tenía ninguna denuncia previa, ni contaba con ningún antecedente de violencia.

Las fuentes judiciales sostuvieron que Coronel falleció de un golpe en la cabeza que le generó un grave traumatismo en el cráneo. Intervino en la causa la Fiscalía especializada en violencia de género, a cargo de Ramón Rojas. Según dijeron los informantes, aún se busca a Salvatierra, que se cree que se introdujo en el monte. Además, la familia, que vive en una localidad a unos 20 kilómetros de La Madrid, fue llevada a la comisaría donde declaró que el hombre no entró en contacto con ellos.