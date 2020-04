“No me gustaría que me obliguen a hacerlo para volver a jugar” Lunes, 20 de abril de 2020 El número uno del mundo anticipó qué hará en caso de que la ATP demande a todos los jugadores que se vacunen contra el coronavirus una vez que que se levante la suspensión de la competición por la pandemia

La pandemia de coronavirus golpea al mundo. Hasta el momento, se han registrado más de dos millones de casos y ha habido más de 165 mil muertes. Científicos de diversos países trabajan a contrarreloj para poder encontrar una vacuna contra el virus y, aunque aún no han logrado dar con la misma, hay mucho optimismo en que las investigaciones lleguen a buen puerto.



En ese marco, Novak Djokovic hizo pública su postura. En una charla vía Facebook Live con un grupo de atletas serbios, el número uno del ranking mundial de tenis dijo que se opone a la vacunación y que, en caso de que se descubra la vacuna y de que su aplicación sea requerida para volver al circuito, aún no tiene decidido qué hará.



“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar”, sostuvo Nole en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.



Consultado sobre qué hará en caso de que la ATP demande una vacunación compulsiva a todos los tenistas para retomar la actividad, Djokovic señaló: “Tendré que tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión y, aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé”.



“Hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, agosto o septiembre -aunque lo veo bastante improbable- entiendo que la vacuna va a ser un requerimiento inmediato para cuando salgamos de la cuarentena estricta, el tema es que no hay una vacuna aún”, concluyó el tenista de 32 años, ganador de 17 títulos de Grand Slam.





Días atrás, Djokovic se puso a la cabeza de un plan para recaudar fondos para los tenistas que están siendo más afectados por la suspensión de los torneos. Junto a Roger Federer y Rafael Nadal idearon un fondo en el cual los 100 mejores jugadores individuales y los 20 mejores dobles contribuirán con su dinero para ayudar a los de menor ranking.



El circuito de tenis internacional, tanto masculino como femenino, afronta una suspensión a raíz de la pandemia de coronavirus. Varios torneos importantes fueron cancelados, mientras que otros han sido reprogramados, a la espera de las decisiones que tomen las autoridades. Wimbledon, por ejemplo, no se jugará por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto que Roland Garros, que debía disputarse del 24 de mayo al 7 de junio, fue postergado para finales de septiembre, una vez que termine el US Open. Lo cierto es que la ATP y la WTA aún no han aventurado una fecha cierta para la vuelta a la competencia.