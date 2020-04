Cristiano Ronaldo rompió la cuarentena para ir a una fiesta de cumpleaños

Lunes, 20 de abril de 2020

Él y toda su familia se reunieron en el apartamento de su hermana para celebrar junto a su sobrina, Alicia Aveiro. En la nación lusa el aislamiento se extendió hasta el 2 de mayo





Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar durante su cuarentena en Portugal. El delantero de la Juventus viajó allí porque su madre estaba internada, aunque ya fue dada de alta, y el club le concedió un permiso especial para realizar allí el aislamiento, en lugar de su apartamento en Turín. Pero desde que el delantero aterrizó en la isla de Medeira, su tierra natal, han surgido varias polémicas.



La última tiene que ver con lo sucedido este sábado cuando el ex futbolista del Manchester United y del Real Madrid se reunió con más de 10 familiares para celebrar el cumpleaños de su sobrina Alicia Aveiro. La fiesta, en la que disfrutaron de un gran pastel, se realizó en la casa de una de las hermanas de CR7.



Es decir que el goleador, quien está en cuarentena con varios de sus familiares incluidas sus hermanas y su madre, se marchó junto a todos ellos de su mansión rumbo a un apartamento para reunirse con más gente y disfrutar de los festejos, algo que está terminantemente prohibido, según el estado de emergencia declarado en Portugal debido a la pandemia del coronavirus que allí se ha cobrado la vida de más de 700 personas y ha infectado a más de 20 mil.



La nación lusa inició la cuarentena a mediados de marzo y la semana pasada se extendió, por segunda vez, hasta el 2 de mayo. Según las informaciones brindadas por el gobierno hay empleos que ya han vuelto a la normalidad, pero todos están vinculados con servicios esenciales. Sin embargo, el tránsito público está restringido y este tipo de reuniones no fueron avalados aún.



Esta no es la primera polémica entorno a la cuarentena de Ronaldo, ya que su pareja, Georgina Rodríguez, fue fotografiada días después de decretada la cuarentena, en una tienda de ropa. A su vez, Giovanni Cobolli Gigi, ex presidente de la Juventus, criticó al futbolista por su salida de Italia: “Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora solo parece sacarse fotos en al piscina”.



Por otra parte, Cristiano, sus compañeros y el cuadro técnico de la selección portuguesa han renunciado a la mitad de su prima de clasificación para la Eurocopa 2020 para ayudar al fútbol no profesional luso, cuyas competiciones han sido anuladas por la epidemia de coronavirus, anunció este lunes la Federación Portuguesa.



Esta donación "reforzará" un fondo de apoyo creado por la Federación (FPF) con el que se quiere ayudar a las federaciones regionales y a los clubes no profesionales con hasta 4,7 millones de euros, precisó un comunicado.



La FPF había decidido el miércoles pasado poner fin a las competiciones no profesionales sin designar vencedores. No se ha tomado ninguna decisión respecto a una eventual reanudación de las competiciones profesionales en Portugal, pero su organizador parece poco decidido a renunciar a ellas.



A su vez, la estrella de la Juventus y su representante, Jorge Mendes, sumaron fuerzas el para donar equipamiento de emergencia a los hospitales portugueses que cuidan a pacientes con coronavirus. Ambos entregaron material para dos salas del hospital Santa María de Lisboa, proporcionando a las salas 10 camas para cada una, respiradores, monitores cardíacos, bombas de infusión y jeringuillas, señaló el hospital en un comunicado.