Clubes de barrio y las sociedades de fomento quedarán exentos del corte de servicios Lunes, 20 de abril de 2020 En el marco de la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional decidió que los clubes de barrio y sociedades de fomento no dispondrán del corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el primero de marzo del 2020.





Mediante la Resolución 173/2020, se aplicará este importante apoyo a la economía de las asociaciones civiles de todas las regiones del país, en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la propagación del virus COVID-19. Para acceder a la medida, las instituciones deberán comunicarse por correo electrónico o al WhatsApp del Ente Regulador correspondiente o del ENACOM.



“Los clubes de barrio y las sociedades de fomento están cumpliendo un rol fundamental durante esta crisis y desde el Gobierno Nacional no los vamos a dejar solos”, expresó en sus redes sociales el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sobre la iniciativa.







Este beneficio se suma a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, que incluyó a los clubes y federaciones deportivas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Contempla la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, la Asignación Compensatoria al Salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados y el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), entre otros.



Cabe señalar que Lammens había señalado que el fútbol será “una de las últimas cosas en volver”. "Es difícil hacer pronósticos con certezas, pero estimo que vamos a pasar todo abril y mayo sin fútbol”, aseguró funcionario.



El fútbol en Argentina se frenó el pasado 17 de marzo en las distintas categorías a nivel nacional, tanto profesional como amateur, y se anticipó tres días al aislamiento social y obligatorio impuesto por el Gobierno.



A su vez, el ex presidente de San Lorenzo también se refirió a las dificultades económicas de los clubes: “Será muy complicado para todos. Una parte de la economía tiene que ver con la recaudación de la cuota social y una porción está totalmente perdida porque es en efectivo. Seguiremos de cerca cada situación. Lo mismo pasa con los clubes con actividades sociales, que hoy en día se encuentran cerrados”.