Se suicidó un juvenil después de ser desafectado de Colón Lunes, 20 de abril de 2020 Alexis Ferlini, arquero de la categoría 2001 del Sabalero, se quitó la vida tras enterarse que el club no iba a contar con él. El padre le apuntó a la dirigencia, al afirmar que “no saben el daño que le causan a los chicos”

Era arquero y tenía condiciones (y la ambición) de cumplir el sueño del pibe. Sin embargo, la noticia que recibió del club lo llevó a tomar la trágica decisión del suicidio. Alexis Ferlini se quitó la vida a los 19 años y su padre apuntó contra la dirigencia de Colón por no contener a su hijo en un momento difícil.



"Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso, en Arsenal y Platense lo querían, pero no había tiempo de ficharlo”, escribió el papá en su cuenta de Facebook y continuó explicando la dolorosa situación por la que está atravesando.



“No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia. El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase a nadie más estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser”, remarcó Ferlini; y concluyó: “Ya está, no me lo van a devolver a mi hijo al que amo y amaré toda la vida. Solo pido que mi hijo hoy donde esté, se encuentre bien y que el único alivio que tengo es que algún día me iré para estar con él. Perdón gente, estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos".



El hecho ocurrió el miércoles, pero se dio a conocer en los últimos días. Hasta el momento, la entidad de Santa Fe no se ha manifestado públicamente con relación a lo sucedido.