“El club nos sanciona si salimos a la calle”, dijo el “Keko” Villalba Jueves, 09 de abril de 2020 El caacateño, que juega para el Goiás, contó cómo vive la cuarentena por el coronavirus, que no es obligatoria en Goiania. Hizo mención a su presentación en el equipo, la paralización de los torneos, recordó su paso por River y elogió a Gallardo.



Luego de jugar durante varias temporadas en México, el correntino Daniel “Keko” Villalva recaló en Brasil, donde juega para el Goiás, el club más importante de la zona oeste de ese país, que cuenta con más de dos millones de torcedores.



“Es una nueva experiencia, después de haber estado 5 años en el fútbol mexicano, así que en lo personal estoy contento por este desafío”, contó Villalva en declaraciones realizadas a El Deportivo, de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).



El nacido en Caá Catí, departamento de General Paz, hace 27 años, contó cómo fue su llegada al Goiás. “Los primeros días de diciembre tuve que pegarme la vuelta de México porque perdimos la categoría (con Querétaro), además de algunos problemas personales que tuve con el dueño del equipo”.



“Tenía algunas ofertas dando vueltas, tanto del fútbol argentino como en el exterior, y la más concreta fue del Goiás. Por suerte, llegamos rápido a un acuerdo ya que el club estaba interesado, y a mí también me gustó la propuesta así como la idea de jugar en Brasil, y por eso decidí venir a este país”, agregó “Keko”.



El delantero señaló que “en lo personal me recibieron muy bien, me hicieron integrar rápido al grupo, así que contento. Ojalá que pueda tener un buen año, y también el equipo, para que la gente disfrute y pueda ganar cosas importantes. Soy por acá el único argentino, y hay además un uruguayo, un chileno y un peruano jugando” en el plantel.

Otro de los motivos que pesaron para que Villalva se decidiera por el club brasileño era jugar un torneo internacional, aunque su primera experiencia no fue buena. “Arrancamos el año un poco flojos porque quedamos afuera de la Sudamericana con el equipo paraguayo (Sol de América), y se hizo muy duro porque acá como en Argentina hay mucho fanatismo”.

Por suerte para Villalva, el mal trago pasó rápido, porque el equipo se recuperó rápidamente. “En el Estadual son cuatro torneos, y estamos muy bien, y en la Copa de Brasil también. Le ganamos de visitante a Vasco (da Gama) por 1 a 0 el partido de ida. Obviamente que faltan todavía 90 minutos, pero ir a la cancha de ellos y cerrar un resultado es muy positivo”.

“Acá juego de extremo y me tiro un poco al medio, porque los laterales suben constantemente. Es lindo porque los partidos son entretenidos y todos los equipos buscan jugar un fútbol vistoso”, indicó Villalva, marcando la diferencia con su última etapa con el Querétaro en el fútbol mexicano, “que era más defensivo”. El diminuto y veloz delantero deseó que todo pueda pasar rápido “para que vuelva la competencia, seguir haciendo las cosas bien y tener un buen año. También esperando por el Brasileirão, que es el torneo más importante”.



Aislamiento

“Nosotros estamos aislados hace tres semanas. Se había parado todo el 11 de marzo. La Copa de Brasil y el Brasileirão se suspendieron, pero el Estadual que maneja el estado de Goiania no lo querían suspender”, manifestó.

Villalva dijo que “el plantel se presentó a entrenar un martes para jugar el viernes, y los jugadores decidimos que no nos íbamos a presentar pase lo que pase porque considerábamos que era algo complicado. Por suerte a la tarde llegó el comunicado que también se suspendía el Estadual”.

“En Goiania la cuarentena no es obligatoria, pero para nosotros sí, porque el club nos advirtió que si salíamos a la calle podía haber una sanción. El entrenamiento lo realizamos en casa, ‘el Profe’ nos mandó un plan, y lo hacemos como podemos”, indicó.



El recuerdo de River

La vida del “Keko” Villalva está ligada a River desde su nacimiento. Su padre lo bautizó Daniel Alberto, en homenaje a Passarella. Realizó inferiores en el club millonario, en el que debutó en Primera en el 2009 ante Colón de Santa Fe.

En el 2011 descendió a la Primera B Nacional. “Me tocaron momentos muy duros en River, años complicados donde pudimos volver a Primera. Por suerte estuve en ese plantel, así que en lo personal me fui muy contento”, remarcó, ya que después de tres temporadas en el club de Núñez fue cedido a préstamo a Argentinos Juniors.

Su regreso a River no pudo ser mejor. “En el último torneo que jugué con esa camiseta (con Ramón Díaz como técnico), pude salir campeón y aportar mi granito de arena”, recordó en relación al título del torneo Final 2013/14.

“Después, de ahí en adelante todo lo que vino con Marcelo (Gallardo) fue algo muy bueno, muy lindo para todos los hinchas de River, eliminando a Boca en todos los partidos importantes, ganar la Libertadores. La verdad es que estos años de River fue maravilloso, así que uno como hincha lo disfruta el doble, y ojalá que pueda seguir cosechando cosas importantes”, expresó.

La figura de Gallardo vino enseguida. “Por suerte tuve la oportunidad de jugar con Marcelo, lo conozco, y ya se notaba como jugador que iba a ser un buen entrenador, porque todo el tiempo cuando estábamos entrenando o concentrando tenía la voz de mando en el grupo, y lo viene demostrando ahora”, señaló por último Villalva, quien jugaba con “Maxi” Meza en el imbatible Cambá Porá de Caá Catí, y contra quien le tocó enfrentarse en México.