“La mayoría de los técnicos no tiene un mango ni obra social” Jueves, 09 de abril de 2020 El DT de Belgrano de Córdoba reclamó al Gobierno un bono de 10.000 pesos para sus colegas de mayor vulnerabilidad en el marco de la paralización del fútbol por la pandemia del covid-19.



El entrenador Ricardo Caruso Lombardi expresó su preocupación porque “la mayoría de los técnicos no tiene un mango ni obra social” para enfrentar la pandemia de coronavirus, por lo que reclamó “un bono de 10.000 pesos” para sus colegas en condición de mayor más vulnerabilidad, en paralelo a la urgente intervención la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa).



El actual DT de Belgrano de Córdoba advirtió que en el gremio conducido por Victorio Cocco “hace 30 años que no se vota” con un padrón que incluya a “todos los entrenadores recibidos”, razón por la cual pidió ayuda al gobierno para que, una vez superado el covid-19, se habilite a todos los técnicos y se elija un nuevo secretario general.



Ante una presentación de las listas opositoras, la Justicia suspendió los comicios de Atfa en agosto de 2018 por anomalías en la conducción. Intervino la entidad en diciembre de ese mismo año, pero todo quedó sin efecto poco después.



En medio de esa crisis de representación, Caruso Lombardi puntualizó que la mayoría de sus colegas “está en negro o son monotributistas” y se encuentran “desesperados porque no pueden vivir” con ingresos de 5.000 o 7.000 pesos, como percibe un entrenador de liga federal.



“¿Por qué no hacen un bono de 10.000 pesos, como hicieron con los planes, para los técnicos que están sin trabajo o para los que trabajan y están muertos de hambre”, reclamó en una nota con Télam que marca la cruda realidad de su profesión.



—¿Qué opinión tiene de la reducción salarial que Racing acordó para jugadores y cuerpo técnico?



—“No sé cómo lo harán, pero es muy difícil cuando los entrenadores no participamos en ninguna negociación. Acá todo se hace entre dirigentes, jugadores y árbitros. Los técnicos ni idea tenemos porqué tenemos un gremio que no sirve para nada. Es espantoso. No tenemos representación bajo ningún concepto, no sabemos qué puede pasar. Estoy trabajando para que todos los entrenadores del fútbol argentino puedan votar. Nunca votaron en 30 años. Siempre estuvo esta persona (por Cocco). El secretario adjunto (José Ubeda), la misma gente de adentro, ha criticado el desastre de un gremio que no es investigado. No tiene balances, facturas, recaudan con escuelas, con nuestro aporte, con la cuota social, pero no dan nada. Los entrenadores del país me llaman porque no tienen nada. No tienen obra social en tiempos de coronavirus, que es lo peor de todo. La mayoría no hace aportes jubilatorios, están sin contrato y no pueden hacer juicio porque muchos trabajan ad honorem o por cinco mil o siete mil pesos”.

—Entonces, no está de acuerdo con Racing...

—“Y no. Tiran por tirar y Racing se tira a la cancha por tirar. No es así. Tiene que haber un consenso. Si hoy el entrenador de Racing es (Sebastián) Beccacece, lo ideal es que su cuerpo técnico se junte con el de (Miguel Angel) Russo, de (Marcelo) Gallardo, de (Diego) Cocca, de (Frank) Kudelka, con todos, y los de Primera Nacional, la Primera B y el resto seamos representados. Saber en qué podemos ayudar ¿Por qué los técnicos no estamos en una negociación? El entrenador le paga a todo el cuerpo técnico y si me descuentan tengo que saber si me descuento a mí mismo toda la plata, o un poco a los que están conmigo o no les descuento nada”.

—¿En qué situación están los entrenadores del fútbol argentino?

—“La mayoría está en negro, son monotributistas, y te hablo de equipos grandes. Imaginate lo que pasa desde la B para abajo: regionales, ligas, federales. Los técnicos me llaman desesperados ¿Por qué no hacen un bono de diez mil pesos, como hicieron con los planes, para los técnicos sin trabajo o los que están trabajando y están muertos de hambre? Un técnico de liga gana cinco mil pesos o siete mil pesos. No pueden vivir así, hay que ayudarlos”.

—¿Tiene apoyo para enfrentar esta situación?

—“El único que hace la pelea soy yo. Hace mucho tiempo que lo denuncio. Quiero ir a elecciones y quiero que voten todos. Ellos (la Atfa), lamentablemente, tienen entre 600 y 700 técnicos. Los pusieron al día con una cuota social, aunque no paguen, para que puedan votar y al resto no lo dejan votar. Entonces ganan ellos. Te ganan 700 a 0. La Justicia tiene que ser más justa. Mandar interventores a todo el país y que hagan la lista de todos los entrenadores recibidos. Y que voten todos. Hace 30 años que no votamos. Que nos dejen votar y que gane el mejor”.

—¿Qué es lo que más le preocupa de las dificultades que afrontan los entrenadores?

—“Lo que más me preocupa es la obra social, los entrenadores no tienen un mango y no tienen obra social. Que alguna vez piensen en nosotros. Somos bastante importantes en el fútbol. No se habla mucho de esto porque conviene. Porque sino tienen que blanquear a todos los técnicos. La cuestión de salud es lo que más me preocupa. Ojalá el Gobierno nos ayude. Que podamos hacer una votación justa. Lo demás va y viene, la salud no”, concluyó Lombardi.