Las Cataratas del Iguazú sufren la peor sequía desde 2006

Jueves, 09 de abril de 2020

La falta de lluvia en la cuenca del río, que afecta a la zona centro y este de Brasil, generó que ese curso fluvial tenga un caudal de agua de apenas 289 metros cúbicos por segundo.





La sequía de las Cataratas del Iguazú, que comenzó hace un mes, se acentuó en los últimos días, a lo que se sumó la falta de visitantes debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus, publicó el diario La Nación.



La falta de lluvia en la cuenca del río Iguazú, que afecta a la zona centro y este de Brasil, generó que ese curso fluvial tenga un caudal de agua de apenas 289 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es entre 1.200 y 1.500 metros, informaron las autoridades del Parque Nacional Iguazú.



Solo la Garganta del Diablo y el San Martín, los dos saltos más conocidos del parque, tienen un hilo de agua. Las otras 273 cascadas, entre las que se encuentra el salto Dos Hermanas o el Bosetti, se secaron.



Para las Cataratas, esta es la peor sequía desde el año 2006. "Son ciclos que se dan cada 10 o 15 años", explicó Sergio Acosta, intendente del Parque Nacional Iguazú.



La particularidad de esta sequía, donde se puede ver la roca viva en lugares en que siempre hay saltos rebosantes de agua, es que se da en un momento donde el parque está totalmente cerrado al público por el coronavirus.



El lunes 16 de marzo pasado el Parque Iguazú cerró sus puertas al público, al igual que otros 10 parques nacionales. Aún no hay fecha de reapertura, ya que todo depende de la salida que las autoridades nacionales decidan para la cuarentena.



Algunas versiones también atribuyeron la falta de agua del río Iguazú a las seis represas brasileñas que funcionan aguas arriba de las Cataratas: Foz de Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osorio y Salto Caxias y Baixo Iguazú. Esta última se inauguró hace apenas un año.



Sin embargo, el intendente del Parque dijo que no pueden "decir que el río está bajo por las represas brasileñas".



Algo similar afirmó el titular del Imas, el ente que suministra agua potable a la ciudad de Puerto Iguazú, que desde hace días padece cortes del suministro porque el caudal del río es tan bajo que sus bombas y tomas de agua no pueden operar con normalidad.



"No podemos afirmar que la bajante del río Iguazú sea por las represas, incluso dicen que algunas de éstas no están generando energía", señaló Joaquín Sánchez, titular del ente.