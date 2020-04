Realizan múltiples acciones para cuidar a la ciudadanía durante la pandemia

Miércoles, 08 de abril de 2020

Controles en la vía pública, colaboración con otras áreas del Gobierno y asistencia a la población constituyen las principales tareas llevadas adelante. El titular de la cartera instó “a la colaboración de todos”, ya que “no es posible tener un policía en cada lugar, y la concientización ciudadana es muy importante en este momento”.





El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni brindó este miércoles una conferencia de prensa en Casa de Gobierno detallando los trabajos que la cartera lleva adelante en materia de control y prevención en este periodo de aislamiento social obligatorio. “Efectuamos una tarea importante ante esta situación inédita, que nos obligó a realizar acciones, incluso sociales, para que la ciudadanía permanezca en su domicilio, que es la principal premisa para evitar la propagación del coronavirus y el dengue”, remarcó.



Acompañado de autoridades del ministerio, López Desimoni dio cuenta que desde el área que dirige se establecen dispositivos para contener y hacer cumplir las normativas dispuestas por la Presidencia de la Nación, más todas las resoluciones del Comité de Crisis encabezado por el gobernador Gustavo Valdés.



En este sentido, aclaró que “no son consejos, son disposiciones normativas obligatorias para todos, y el cumplimiento queda bajo el control de la Policía de Corrientes y la colaboración de las fuerzas federales”.



Al proseguir con sus explicaciones, el ministro detalló que en relación a los dispositivos de control y circulación y operativos en las calles de Capital, existen 40 puntos de retención en zonas estratégicas, a fin de supervisar que la ciudadanía permanezca en sus domicilios y si deben realizar los trámites necesarios -es decir, ir a supermercados, farmacias, etc.- lo haga en un radio permitido.



En tanto, mencionó que el viernes pasado se presentaron complicaciones por la masiva asistencia de gente a bancos y cajeros automáticos. Puso de manifiesto que a través de la decisión de las entidades bancarias de atender sábado y domingo se logró solucionar la problemática y “nos posibilitó tener un mejor control en la vía pública”.



Asimismo, López Desimoni resaltó el rol social que viene cumpliendo en la emergencia la Policía de Corrientes y en ese sentido valoró la labor de los Cadetes de la fuerza, quienes repartieron más de 10 mil tarjetas de débito a la población en sus domicilios, fundamentalmente al sector pasivo y lo hicieron de manera eficiente, además de acompañar al personal de Salud Pública en los operativos de fumigaciones y desinfección de vehículos que ingresan y egresan en el Puente General Belgrano.



El ministro subrayó además el trabajo codo a codo con la cartera sanitaria, apuntalando todas las medidas ante la emergencia, controlando ingresos en transportes, colectivos, a las personas que deben cumplir la cuarentena obligatoria y el traslado de los médicos que residen en Corrientes y prestan servicios en Resistencia.



El titular de la cartera añadió que “hemos controlado el ingreso a la provincia por cada uno de los puntos de acceso: Paso de los Libres – Uruguayana (Brasil); San Borjita – Misiones; y Mocoretá y Guayquiraró, con la provincia de Entre Ríos”.



Por otra parte, en relación a los jefes comunales de cada jurisdicción de la provincia, el ministro remarcó que “si bien tienen disposiciones en cada municipio, lo que se ha cuidado, porque es una premisa principal, es que se permita la libre circulación de todos los camiones de provisión en todo el territorio provincial”.



“Fuera de esas situaciones y de las excepciones que se fueron estableciendo en los decretos y resoluciones nacionales, la regla general es que la gente permanezca en sus casas y apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía. Los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto tienen ese objetivo principal”, enfatizó el funcionario provincial.



Al trazar un primer balance de lo actuado, López Desimoni lo calificó como “positivo”, a tono con la obligación de velar por la seguridad pública, trabajando no solo en esta situación de crisis sanitaria, sino en la prevención del delito, contando para ello con el apoyo de las fuerzas federales.



A la vez que destacó el servicio que presta a la ciudadanía el sistema de seguridad integral del 911, conjuntamente con el monitoreo permanente de los movimientos en toda la ciudad a través de las cámaras ubicadas en lugares estratégicos.



Servicio Penitenciario



“El Servicio Penitenciario de la Provincia ha dispuesto distintas acciones tendientes a resguardar a la población de internos, realizado un exhaustivo protocolo para cuidar la higiene de los mismos y organizar el régimen de visitas”, informó posteriormente el funcionario, aclarando que “no se ha hecho ningún pedido a la Justicia relacionado con la cantidad de internos; solo en los casos puntuales se analizarán las circunstancias particulares a esa situación”, agregó el mismo.



Accionar ante situaciones de violencia de género



En el transcurso de la conferencia de prensa, López Desimoni respondió a distintas cuestiones, una de ellas, referida a los casos de violencia de género, que según las estadísticas a nivel nacional se han incrementado durante la cuarentena. Sobre este punto, señaló que el 911 es la línea para denunciar situaciones y hechos de esta naturaleza y la prevención se sustenta en el estricto control de los botones de alerta que fueron distribuidos oportunamente, además del contralor de las pulseras duales por parte del servicio penitenciario. “La presencia policial es inmediata ante cualquier llamado frente a situaciones de violencia de género, para lo cual se cumplen los protocolos correspondientes”, manifestó.



Permisos de circulación



Sobre los permisos para circular, comentó que los mismos están contenidos en la página del Gobierno nacional “tramitesadistancia.gob.ar”, donde se especifican todas las excepciones y las actividades permitidas a realizar. También en la web del Gobierno provincial “corrientes.gob.ar”, donde hay un formulario único para quienes deban cumplir con actividades (como el cuidado de niños, personas mayores y adultos; traslados de niños y adolescentes para padres separados) y los requisitos que deben exhibir para circular.



Aclaró que se permiten excepciones por cuestiones de urgencia o fuerza mayor que pueda surgir, para lo cual la persona deberá acreditar o certificar la situación de la persona a la que va a asistir, pero al margen de ello la “regla general es quedarse en casa, apelando a la conciencia ciudadana”.



“Manteniendo prudencia y tranquilidad y haciendo la parte que a cada uno nos compete, vamos a estar en las mejores condiciones para superar la pandemia lo antes posible”, aseveró.



Cerrando su alocución, López Desimoni instó “a la colaboración de todos” ante la pandemia, ya que “no es posible tener un policía en cada lugar, y la concientización ciudadana es muy importante en este momento”. “El control lo continuaremos haciendo, seremos inflexibles con aquellas personas que no puedan justificar su circulación. El tiempo que nos espera es largo, y tenemos que acostumbrarnos a vivir con la previsión del caso”, finalizó el Ministro.



