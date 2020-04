El sábado se podrá saber quiénes son los beneficiarios del IFE Miércoles, 08 de abril de 2020 A partir de ese día, en la web del organismo, los preinscriptos deberán ingresarán según su último número del DNI y sabrán si son beneficiarios. Si es así, podrán indicar el CBU bancario para recibir el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Si no tienen cuenta bancaria podrán abrir una de manera fácil o usar métodos alternativos, como billeteras electrónicas



Mientras esa semana se pagará a jubilados y pensionados en los bancos, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Alejando Vanoli, anunció que el Jueves Santo van a cobrar las jubilaciones y pensiones mínimas de abril para los DNI que termina en 0 y luego, día a día, continuará la ejecución del cronograma.



A partir de hoy se empieza una nueva modalidad con un recordatorio por SMS o correo electrónico avisando que al día siguiente tendrán su jubilación depositada en su cuenta. “Al resto que reciben prestaciones de Anses, que no son jubilados, les pedimos que vayan fuera del horario bancario para evitar aglomeraciones. La atención en ventanilla es para los jubilados, aunque si alguno puede usar cajero, o sus familiares, les pedimos que lo hagan”, dijo el funcionario.



Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, Vanoli detalló el Gobierno está analizando y cruzando los datos de los inscriptos con otros organismos públicos, como AFIP y Migraciones, y que a partir del sábado podrá saberse quiénes cobrarán por fuera de los 2,4 millones que ya lo hicieron, que son los beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo. El bono comenzará a percibirse a partir del 15 de abril, con cronograma a definir.



Desde el sábado, en la web del organismo, los preinscriptos deberán ingresarán según el último número de su DNI y sabrán si son beneficiarios. Si es así, podrán indicar el CBU de su cuenta bancaria para recibir el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Si no tienen cuenta bancaria podrán abrir una de manera fácil o usar métodos alternativos, como indicar la CVU de una billetera electrónica, cobrar a través de Punto Efectivo en cajeros Link (con un código y sin tarjeta) o recibir el dinero en una sucursal de Correo Argentino.



“A partir del sábado, ingresando en la web de Anses, más datos adicionales, como la CBU del banco en el que el beneficiario tenga cuenta. Para los beneficiarios que no tengan cuentan, los bancos públicos y privados estarán poniendo modalidades simples y virtuales de aperturas de cuentas y habrá otros medios, como billeteras electrónicas y otras modalidades y bocas de pago”, dijo Vanoli.



Detalles del Ingreso Familiar de Emergencia

A quiénes les corresponde



- Trabajadores y trabajadoras informales.



- Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.



- Monotributistas sociales.



- Monotributistas de las categorías A y B.



Requisitos

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.



- Tener entre 18 y 65 años de edad.



- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:



* un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.



* ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.



* una prestación de desempleo.



* jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



* planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.



Monto

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.



Trámite



Si realizaste la preinscripción, se puede consultar cómo continúa el trámite. Fechas:



- DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril



- DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril



- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril



- DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril



- DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril