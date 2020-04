Realizaron un operativo de desinfección en las Mil Viviendas

Miércoles, 08 de abril de 2020

El se desarrolló un gran despliegue, con maquinaria especial, por la zona comercial de la calle Cosquín, desde Ciudad de Arequipa hasta Paysandú. La Municipalidad realizó tareas del mismo tipo en diferentes barrios. “Vamos a seguir cuidando a nuestros vecinos con éste y otros trabajos”, aseguró el intendente.





El intendente Eduardo Tassano encabezó este martes un importante operativo de desinfección en las Mil Viviendas. Los vecinos y comerciantes de esta zona de la ciudad vieron cómo, con camiones y maquinaria especial, agentes municipales realizaron un gran despliegue que -al igual que en diversos barrios- se produce en materia de prevención ante la pandemia del coronavirus.



El equipo de desinfecciones cuenta con: tres camiones de gran porte, un camión versátil, un motovehículo tricargo y cuadrillas de agentes municipales, lo cual a su vez se suma a las tareas que la Municipalidad lleva adelante en materia de fumigación de cajeros automáticos y hospitales, generando así una atención directa a la demanda en los barrios.



Tassano, quien estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Infraestructura, Mathias Cabrera, aprovechó la ocasión para conversar con los vecinos y recorrer comercios del lugar, generando así un contacto directo con la gente de la zona.



“Estamos trabajando acá en las Mil Viviendas, en la zona del centro comercial de la calle Cosquín, limpiando y desinfectando con equipos fumigadores y soluciones especiales”, sostuvo inicialmente el intendente.



“Estamos en varios lugares: junto a equipos de la Provincia, seguimos trabajando en fumigaciones por el dengue, más equipos de limpieza y desinfección como éste, con los que estamos en diferentes puntos”, sostuvo. “Estuvimos ayer en la avenida J. R. Fernández, en el barrio Apipé, ahora estamos acá y vamos a seguir en distintos barrios”, acotó al respecto.



“Estamos con la brigada de desinfección. En este caso, de Delegaciones, que va con equipos terrestres, caminando y desinfectando las veredas, acompañados por equipamiento de camiones que le van proveyendo el insumo necesario”, sostuvo por su parte el secretario de Coordinación de Gobierno.



“Elegimos esta zona porque es un barrio muy populoso de la ciudad. Este es un corredor comercial muy importante en el que tenemos comisaría, cajeros automáticos, lugares de pago y, sobre todo, mucha actividad comercial y circulación permanente de gente”, indicó Calvano.



“HAY UNA BUENA RESPUESTA DE LA GENTE”

Al ser consultado respecto de la evaluación que hace sobre la respuesta y el comportamiento de la ciudadanía en el marco de la pandemia, Tassano consideró que “hubo un alto acatamiento, la gente está respondiendo muy bien y creo que hasta el momento eso se traduce en el número de casos, que tienen explicación epidemiológica, ya que se trata de gente que ha estado de viaje o en otras provincias”.



“En ese sentido no nos podemos quejar. Pero no hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando; y esperaremos las decisiones que tome el Gobierno nacional luego de la Semana Santa para ver cómo continuamos”, afirmó.



DIFERENTES PUNTOS EN SIMULTÁNEO

El operativo, desplegado en las Mil Viviendas (barrios Ciudad de Estepa, Dr. Nicolini, Islas Malvinas y Gral. San Martín), se sumó a similares labores desarrolladas en otros puntos de la ciudad: por Av. Laprida, desde Av. Raúl Alfonsín hasta Av. Libertad (barrio San Gerónimo) y por Av. J. R. Fernández, desde Av. Libertad hasta Av. Río Chico (barrios Víctor Colas e Industrial) y por Av. Río Chico, desde Av. J. R. Fernández hasta Las Violetas (barrios Apipé y Jardín).



“En este momento estamos atacando cinco puntos en simultáneo con este equipamiento de desinfección: un equipo que se encarga de todos los cajeros automáticos de la ciudad, sobre todo los más concurridos como lo son aquellos de la zona céntrica y de la Costanera; otro equipamiento importante que hace sanatorios y hospitales; y luego tenemos cuatro equipos más que están en los barrios de la ciudad, de manera terrestre, peatonal, con refuerzos de camiones, o bien con las mochilas”, describió Calvano.



“Lo que buscamos es llegar a la mayor zona de cobertura posible, entendiendo que con la actividad comercial paralizada en muchos lugares de la ciudad, el centro ya no es el único lugar de congestión, sino que también lo son los barrios, ya que la gente va a hacer las compras cerca de sus casas”, añadió.



MEDIDAS PREVENTIVAS

“Vamos a continuar con el aislamiento, a seguir cuidando totalmente a nuestros abuelos, a la tercera edad”, puntualizó el intendente. En ese sentido, adelantó que “en el caso de que se liberaran algunas actividades, tendremos los protocolos correspondientes y los cuidados, pero no tenemos que aflojar esta lucha contra el coronavirus”.

“Las recomendaciones pasan por lo que venimos hablando: aislamiento, lavado de manos, mantener la distancia en todos los comercios o lugares que estén en actividad, tener el personal bien entrenado, con todo el conocimiento y ejercer al máximo todos los cuidados que estamos recomendando”, finalizó Tassano.