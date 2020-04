WhatsApp limitó el reenvio de mensajes para evitar que se viralice información falsa

Martes, 07 de abril de 2020

Ahora sólo se podrán compartir ese tipo de contenido sólo una vez. Hasta ahora, el límite era de cinco.



A partir de ahora, los mensajes que sean identificados como virales (es decir que han sido compartido en cadenas de cinco o más personas) sólo podrán ser reenviados una vez en WhatsApp. Se trata de una medida que busca evitar la difusión de desinformación, en el marco de la emergencia que se está viviendo por la pandemia del coronavirus.



“Sabemos que muchos usuarios envían información útil, así como videos divertidos, memes y reflexiones u oraciones que consideran significativos. En las últimas semanas, las personas también han estado usando WhatsApp para organizar momentos públicos de apoyo para los trabajadores de salud de primera línea ”, dijo la compañía, que forma parte de Facebook, en una publicación de blog.



Y añadieron. "Sin embargo, hemos visto un aumento significativo en la cantidad de mensajes reenviados, y los usuarios nos han dicho que puede resultar abrumador y pueden contribuir a la difusión de información errónea. Creemos que es importante frenar la difusión de estos mensajes para mantener a WhatsApp como un lugar de conversación personal”.



No es la primera vez que WhatsApp toma esta medida. La plataforma ya había limitado a cinco la posibilidad de reenviar material por medio de su servicio de mensajería que, en el último tiempo, se convirtió en uno de los canales donde se comparte gran cantidad de audios y textos con información falsa.





La decisión de poner un freno a la forma de compartir contenido en WhatsApp surgió en 2008 luego de que en India ocurrieran una serie de asesinatos y otros actos de violencia a raíz de la difusión de acusaciones falsas por medio de la plataforma. Así se pasó de poder reenviar un contenido a poder sólo usar esta opción no más de cinco veces seguidas, una restricción que está vigente desde enero del año pasado.



Ocurre que dentro de esta plataforma no se monitorea el tipo de información que se comparte por tratarse de un servicio de mensajería privada. En Facebook, Twitter o Instagram, en cambio, los posteos públicos pueden ser filtrados en caso de que se identifique que se trata de una desinformación, sobre todo vinculada a temáticas como el coronavirus u otras tantas que podría tener consecuencias nocivas para la salud de la población.



En este sentido, combatir la difusión de desinformación dentro de WhatsApp resulta más complejo. La medida que toma la compañía de limitar el reenvio parte del supuesto de que al dificultar la acción de compartir, el usuario desistirá de viralizar el contenido. Según WhatsApp, en el último año se redujeron los mensajes reenviados en un 25% y esto se puede atribuir a las limitaciones que hay para usar la herramienta “reenviar”.



Se trata de una iniciativa más que busca evitar la difusión de contenido falso o desinformación. En esta misma línea, y a raíz del coronavirus, hace pocos días WhatsApp promocionó el uso de un bot de la Organización Mundial de la Salud que contiene información verificada sobre la pandemia.



En última instancia lo que ayuda a combatir la desinformación es la aplicación del sentido común, lo cual debería invitar a verificar datos antes de compartirlo. Basta con hacer una búsqueda en sitios de noticia fiables, o chequear datos actualizados de organismos de salud o diferentes entidades que dan a conocer, a diario, reportes en relación al coronavirus así como a otras cuestiones. La información está disponible, es cuestión de buscarla en lugares autorizados y evitar la tentación de presionar “reenviar” a todo contenido que llega por WhatsApp sin antes por lo menos dudar y verificar si lo que recibimos es cierto o no.