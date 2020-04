Un argentino se quedó en Los Ángeles por la pandemia y lo asesinaron

Martes, 07 de abril de 2020

Leandro Maza era un reconocido mecánico de Mar del Plata. Había viajado a Estados Unidos con su pareja y su padre e intentó regresar en los vuelos de repatriación. Su familia está desesperada y pide ayuda para que el cuerpo llegue a la Argentina



Leandro David Maza, de 29 años, había viajado a los Estados Unidos junto a su padre Héctor y a su pareja, Dana, un periplo familiar y romántico a través de California y Las Vegas: le propuso casamiento a su novia frente a la fuente de un hotel, visitó la casa que en la ficción pertenecía a Dominic Toretto, el personaje de Vin Diesel en Rápido y Furioso. Meza había pasado su vida con la velocidad, era un reconocido mecánico de su ciudad, Mar del Plata, habitué del circuito de kartings y de las carreras legales en las pistas de la zona.



Finalmente, el grupo llegó a Los Ángeles, donde los sorprendió la pandemia. Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, que adelantó el caso, tenían pasaje para regresar este 23 de marzo, intentaron ingresar a uno de los vuelos de repatriación, pero no pudieron.



Hoy, Héctor Maza intenta repatriar el cuerpo de su hijo Leandro: fue asesinado a puñaladas el jueves pasado por la noche frente a una casa que ocupaban en la avenida Linden, en una zona residencial de Long Beach, según reportó el medio local KTLA.



Edson Rufino, un joven de 19 años fue detenido por el crimen, que había sido denunciado por un hombre al 911 poco antes: había llegado a la zona para ver a su hija, la cual le había impuesto una orden de restricción judicial. Meza, al ver la situación, habría intentado intervenir, armado con una vara de metal.



Así, los dos, según el medio de Los Angeles, se trenzaron en una pelea, que terminó con la muerte de Maza: una ambulancia llegó a la escena y lo encontró sin vida, con una herida de arma blanca en el torso. Rufino huyó de la escena. La mujer que le impuso la restricción también habría sido testigo según KTLA y huyó también. Los encontraron a ambos horas más tarde en un auto en la esquina de Willow y Pacific Avenue.



Sin embargo, el padre aseguró a La Capital que su hijo “nunca estuvo armado con fierro ni participó en la pelea”, sino que simplemente estaba ahí afuera para ver la situación.



“Hay muchos gastos que hay que afrontar ahora para repatriar el cuerpo. De la embajada argentina en Estados Unidos no atienden, no tiene ninguna respuesta y necesitamos que alguien los ayude”, explicó Vanina, hermana de Leandro. La situación es desesperada para la familia: “No se puede quedar mi padre un mes allá con el cuerpo en una morgue, entendemos la pandemia, pero no puede ser esto”, continuó.





Héctor Maza, por su parte, publicó una carta en Facebook que fue rápidamente viralizada en la comunidad marplatense, donde criticó fuertemente a las autoridades estadounidenses y argentinas.



“Es terrible esta situación lejos de casa y sin ayuda del consulado Argentino de Los Ángeles, ya hablé con el cónsul prometiendo una rápida solución pero que por ahora no se puede hacer nada, como recibir una ayuda económica y alojamiento porque eso no está al alcance de ellos. Esa fue la contestación del secretario y del cónsul. Estoy muy decepcionado, ayuda por favor, que llegue esto a las autoridades Nacionales, tanto intendente, gobernador, ministro de Salud y Presidente, que alguien nos ayude URGENTE por favor”.