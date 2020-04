La OMS pidió cautela al mundo a la hora de levantar restricciones

Lunes, 06 de abril de 2020

El organismo recomendó a los países tener un plan para mantener el coronavirus a niveles manejables antes de que dejen esquemas de cuarentena





El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, le pidió a los países que desean levantar las restricciones contra el COVID-19 “hacerlo de manera gradual, calibrada, evaluando cada paso”.



Según datos de la Universidad de Medicina Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, hay 1.323.907 casos confirmados por COVID-19 en todo el mundo, 73.703 muertos y 275.832 recuperados.



En este contexto, el funcionario señaló que las restricciones en muchos países involucran los cierres de escuelas, lugares de trabajo y parques. “Es probablemente una mala idea levantar todas las restricciones a la vez”, alertó Ryan, y agregó que “ningún país debe salir del status actual sin tener previamente un plan para mantener el COVID-19 a niveles manejables”.



“Las restricciones mantienen reprimida la enfermedad y si se levantan las restricciones, se tiene que tener primero un método alterno para suprimir las infecciones”, acotó el director.



Lo importante, señaló, es “que los países tengan métodos para detectar casos, rastrear contactos, colocar a personas en cuarentena y aplicar pruebas de detección”.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que pronto emitirá directrices a los países del mundo sobre la necesidad de que la población utilice barbijos para luchar contra el coronavirus. Señaló que hasta ahora hay “limitados estudios” al respecto y que “no hay una respuesta blanco o negro, no hay una solución mágica y las máscaras por sí solas no pueden detener a la pandemia”, añadió.



La OMS expresó este lunes su preocupación de que el uso de mascarillas quirúrgicas por parte del público en general exacerbe la escasez de estos implementos de protección para los trabajadores de salud que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19.



Las cuarentenas en muchos países y grandes ciudades están demostrando ser efectivas para mitigar la propagación del virus, pero cualquier levantamiento de las restricciones requiere un enfoque equilibrado y basado en datos, indicó el organismo.



“Los barbijos o máscaras por sí solas no pueden detener la pandemia, los países deben continuar buscando, aislando y tratando cada caso y rastreando cada contacto”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gheybresus, en una conferencia de prensa.



Tedros anunció que la estrella estadounidense Lady Gaga ofrecerá un concierto televisado en vivo junto a otros artistas el 18 de abril para recaudar fondos a fin de combatir la pandemia.



Por otra parte, Doug Ford, gobernador de Ontario, provincia del centro este de Canadá, informó que Estados Unidos ha impedido el envío de tres millones de máscaras a esa provincia canadiense provenientes de la empresa manufacturera 3M, pero que 500.000 máscaras serán enviadas el lunes.



El gobernador reconoció que es difícil lograr que entren las máscaras N95 desde Estados Unidos luego que la administración de Donald Trump anunció que impedirá su exportación.



Ford expresó esperanzas de conseguir una exención a las restricciones estadounidenses, y que está algo más optimista tras hablar con el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer.



Ford añadió que agradece a Estados Unidos toda la ayuda posible, luego que las demoras en los envíos globales y las recientes restricciones en la frontera estadounidense han dejado a Ontario con existencias de apenas una semana de equipos higiénicos.