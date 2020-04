Horóscopo para hoy 6 de abril 2020 Lunes, 06 de abril de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Finalmente lograrás un alto al fuego con tus seres queridos. La opción de recurrir al dialogo te demostrará haber sido la mejor.



Amor: Deberás responder por tus actos en el día de hoy. Tendrás que aceptar que realmente estuviste errado en ciertas determinaciones.



Riqueza: Te será imposible encontrar tu concentración habitual durante la jornada de hoy. Una semana complicada te despojo de energías.



Bienestar: No temas hacer participe a tu pareja de los momentos difíciles que puedas estar experimentando. En ella encontrarás toda la contención que necesites.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Experimentarás inconvenientes a nivel laboral durante la jornada de hoy. Mantente alerta controlando cada detalle.



Amor: No dejes que los celos opaquen una velada especial con tu pareja. Existen momentos oportunos para ciertos planteos.



Riqueza: No juzgues a tus subordinados únicamente por los resultados que otorgan. Tomate un segundo más y evalúalos más detenidamente.



Bienestar: Recuerda que la mayoría de las personas tiende a dejarse llevar por prejuicios. Evita este tipo de actitudes. Dale a todos una oportunidad.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Varios problemas parecen haberte elegido como su blanco, tú sólo debes mantenerte en pie y avanzar.



Amor: La distancia no siempre es sinónimo de fin en la pareja. Tómate tu tiempo, esto te ayudará a ver el verdadero valor de las cosas.



Riqueza: Te notarás exhausto después de un año agotador, lleno de traspiés laborales. Tómate un par de días libres para recuperarte.



Bienestar: Aprende a valorar las cosas que haces. No permitas que los demás te desprecien o tomen crédito por tus esfuerzos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Cada pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon todo de ti para lograr encontrar ese balance fundamental.



Amor: Vivirás momentos de tensión con tu pareja durante el día de hoy. Inseguridades de ella te provocarán frustraciones.



Riqueza: La jornada laboral iniciará desde muy temprano hoy para ti. Procura que el sueño no te juegue una mala pasada.



Bienestar: El tiempo es la más grande cura para todo tipo de males que puedas experimentar. Lograrás superar las vicisitudes que la vida te plantee.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Puede que tus encuentros amorosos o familiares empiecen bien pero, desde ahora, un leve cambio de opinión puede desatar una guerra.



Amor: Finalmente estás listo para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Eso merece una celebración. Diviértete esta noche.



Riqueza: Es momento de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas.



Bienestar: Mantén convenientemente los pies sobre el suelo, ya que los castillos de cartas pueden derrumbarse con apenas un pequeño viento.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tienes que estar atento porque entre las sombras y sin que lo veas, se maquinan intrigas en el amor y en los negocios.



Amor: Sufrirás cierta tensión, evita sentimientos como los celos y el rencor, y aprovecha tu sensualidad para agradar a tu pareja.



Riqueza: Cuidado con lo que ocurra a tus espaldas hoy, espera lo inesperado. Habrá dificultades y retrasos inevitables.



Bienestar: Vas a encontrarte bien, tras haber pasado unos días en los que has podido sentir algún pequeño mareo. Controla tu colesterol.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: No te permitas caer en la violencia física para resolver ciertos altercados que te tocará experimentar en tu entorno social.



Amor: Jornada especial para la conquista. Contarás con todos tus encantos a flor de piel y usarás muy bien tus armas de seducción.



Riqueza: No olvides los favores recibidos por parte de amigos del entorno laboral. Devuélvelos con creces cuando tengas la oportunidad.



Bienestar: Toda pareja debe pasar una temporada difícil en algún momento, no hay nada de raro en ello. Lo importante es saber valorar esa persona a nuestro lado.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Jornada propicia para la introspección y la meditación de eventos que se han suscitado recientemente. Piénsalos en detalle.



Amor: Encontrarás en amigos cercanos una forma de sacar de tu mente aquel amor imposible que te atormenta. Día de salidas sociales.



Riqueza: No confíes demasiado en tus habilidades y postergues tus obligaciones el día de hoy. Podrías pasar momentos de tensión.



Bienestar: Corazones se rompen todos los días. Es algo por lo que necesariamente toda persona pasa en algún momento de su vida. Busca ser fuerte y lo superarás.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Día de cuestionamientos y toma de grandes decisiones a nivel laboral. Actúa con conciencia en cada paso del camino.



Amor: No permitas que tus decisiones sentimentales se vean afectadas por la presión de tus familiares. Elige con libertad.



Riqueza: No busques soluciones nuevas a problemas viejos. Apégate a aquello que hasta ahora ha funcionado de manera eficiente.



Bienestar: No te encierres en tu hogar y dejes que la vida te pase de largo. Sal de tu casa y realiza actividades al aire libre, sal del encierro.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Mucha paciencia con las palabras que te tocará escuchar por parte de tus seres queridos, no dejes que afecten tu sensibilidad.



Amor: Sentirás el desarraigo de tener que terminar con una pareja que llevaba mucho tiempo consumada. Mantén tu vista en el futuro.



Riqueza: Continua con este ritmo y lograrás alcanzar tus objetivos sin problemas. Pon todo tu esfuerzo y tendrás éxito.



Bienestar: Todo cambio representa un sacrificio en su inicio. Pero lo difícil es romper con la inercia, una vez en movimiento todo se desarrolla más fácilmente.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Siempre procura tomarte un segundo para meditar antes de responder a algún tipo de pleito con tus seres queridos.



Amor: Deberás responder por ciertas mentiras y medias verdades en las que incurriste recientemente. Preséntalas como se debe.



Riqueza: Tus continuas fluctuaciones a la hora de tomar en serio tus obligaciones terminarán por hacerte despedir de tu trabajo.



Bienestar: No es importante en que momento llega el coraje para tomar una decisión que cambiará tu vida, sino el que hayas tenido la determinación de tomarla.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: A tus compañeros de trabajo les gusta las bromas, si te unes a ellos terminarás quedando mal ante a una persona que estimas mucho.



Amor: Ustedes tienen muy buena química y su relación está signada por la pasión, pero a la larga terminará por extinguirse.



Riqueza: Elegir un camino que supone cambios es normal que genere inseguridad. Pero no temas, estás en la senda correcta.



Bienestar: Siempre has hecho gala de tu discreción, sin embargo entre lo que dices y lo que haces hay una gran diferencia. No muestres lo que no eres.