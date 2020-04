Dieron a conocer quiénes podrán continuar con el trámite para cobrar el IFE

Lunes, 06 de abril de 2020

Preincriptos deben verificar en la web de Anses si pueden continuar el trámite para la prestación extraordinaria.





Los más de 11 millones de preinscriptos que se registraron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ya pueden conocer, desde el primer minuto de hoy, si reúnen los requisitos para acceder a esta prestación extraordinaria de $10.000, que se cobrará en el curso de este mes para paliar los efectos de la cuarentena por el coronavirus.



Para tal fin, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó un cronograma de consulta en base a la terminación del DNI, a través de www.anses.gob.ar.



En base a esto, se pueden realizar la consulta los DNI terminados en 0 y 1; mañana los finalizados en 2 y 3; y el miércoles los terminados en 4 y 5.



En tanto, los finalizados en 6 y 7 podrán realizar la consulta el jueves 9 de abril; y los terminados en 8 y 9, el viernes 10.



La cantidad de preinscripciones para el IFE cerró el viernes, con un total de 11.018.398 personas registradas de acuerdo con la información de la Anses.



En base a los números iniciales dados a conocer por la dependencia oficial, la cantidad de hogares en condiciones de recibir el bono suman alrededor de 3,6 millones.



Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo -un total de 2,4 millones de beneficiarios- ya empezaron a percibir el bono de $10.000 de manera automática.



De hecho, el bono fue depositado el viernes en la cuenta bancaria de los titulares de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que cumplen con los requisitos con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 . En tanto, entre el sábado y ayer lo percibieron los beneficiarios de AUH y AUE con documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.



El resto de los beneficiarios, que se informan desde hoy, comenzarán a cobrar el bono de $10.000 el próximo 15 de abril.



Una vez que termine la etapa de consulta, a los que resulten beneficiarios se les va a pedir datos de contacto y la forma en la que recibirán el pago, que puede ser a través de una cuenta bancaria u otro mecanismo a definirse en estas horas.



En los últimos días, el gerente general de Anses, Santiago Fraschina, explicó que sobre el universo de inscriptos "vamos a hacer un cruzamiento de datos para ver si en el grupo familiar no hay alguien en relación de dependencia o monotributiasta con categoría C o superior o que reciba otros ingresos".



Dijo que también se hará con la AFIP un "análisis socioeconómico y patrimonial y a partir de eso ver cuántos de los preinscriptos están en condiciones de recibir el IFE".



En base a datos preliminares, la región del AMBA concentra la mayor cantidad de beneficiarios que cobrarán el IFE por ser titulares de la AUH y AUE, con el 38% del total a nivel país.



El bono extraordinario será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.



A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.