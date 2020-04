Continúa el pago a jubilados, pensionados y planes sociales Lunes, 06 de abril de 2020 Este lunes proseguirá el pago de sueldos a los jubilados que no percibieron los del mes de marzo, lo harán por finalización de números de documentos, en este caso los que finalizan en 4 y 5.



Para ello la entidad bancaria local habilitará las tres sucursales de la capital situadas en 9 de Julio y Rioja –Casa Matriz- Teniente Ibáñez al 1800 y Centro Único de Pagos -9 de Julio y San Lorenzo- en el horario de 7 a 13 y todas las existentes en distintos puntos del interior provincial en sus horarios habituales.



A partir de la fecha el Banco de Corrientes, mantendrá sus puertas abiertas hasta el final de la cuarentena exclusivamente para el pago de haberes y las asignaciones dispuestas por ANSES, de acuerdo a los cronogramas que esta institución determine.



Desde el Gobierno de la Provincia, se reitera la recomendación de cumplir con las distancias entre las personas, evitar las aglomeraciones, mantener la higiene y los que tienen tarjetas de débitos habilitadas que eviten concurrir a las sucursales y se dirijan a la red de Cajeros que cuentan con 20 puntos de extracciones distribuidos en toda la ciudad.



Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:



Lunes 6 de Abril: 4 y 5.

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9.



Beneficios correspondientes al mes de abril:



Lunes 6 de abril: 4 y 5 Pensiones no contributivas.

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas.

Miércoles 8 de abril : 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos.



Las sucursales donde se atienden a los beneficiarios son, en Corrientes Capital: Avenida Teniente Ibáñez 1800 – Casa Matriz (?9 de Julio y Rioja) – Centro Único de Pagos (San Lorenzo y 9 de Julio) y en el resto de las sucursales del interior.





Y a partir del lunes 13 de abril, prosigue el cronograma anunciado por ANSES.