Kobe Bryant fue elegido para entrar al Salón de la Fama del básquet Domingo, 05 de abril de 2020 El ex jugador de Los Angeles Lakers, fallecido el pasado 26 de enero, recibirá el máximo de los honores de la disciplina en la que supo brillar



A poco más de dos meses de su trágica muerte, se confirmó que Kobe Bryant ingresará al Salón de la Fama del básquet en este 2020 Se trata del máximo honor que entrega la disciplina. En la misma ceremonia serán galardonados otros históricos de la NBA como Tim Duncan y Kevin Garnett, entre otros.



El Salón de la Fama anunció que Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero junto a su hija mayor Gianna y otras siete personas el pasado 26 de enero en California, será uno de los nueve galardonados en la ceremonia de este año, que se realizará el próximo 29 de agosto en su sede de Springfield, Massachusetts.



El ex jugador de Los Angeles Lakers, que fue campeón de la NBA en cinco ocasiones y que participó en 18 Juegos de las Estrellas, recibirá el honor junto a otras ocho grandes personalidades del básquet, entre los que se destacan los nombres del ex San Antonio Spurs Tim Duncan y del ex Boston Celtics y Minnesota Timberwolves Kevin Garnett.





“La Clase del 2020 es, sin dudas, histórica. El talento y la influencia de las nueva personas honradas es inconmensurable”, dijo John Doleva, presidente y CEO del Salón de la Fama del básquet. Asimismo, agregó: “Este año la comunidad del básquet ha sufrido la inimaginable pérdida de dos figuras icónicas como el Comisionado David Stern y Kobe Bryant, y también del juego mismo a raíz del COVID-19. También nos hemos unido como nunca antes para apreciar el deporte y a aquellos que lo han convertido en una fuerza de unidad. Agradecemos a la Clase del 2020 por todo lo que han hecho por el básquet y esperamos poder celebrarlos en agosto".





Bryant es considerado como uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Mucho antes de su muerte ya era considerado una de las grandes leyendas del deporte de la pelota naranja. Con Los Angeles Lakers, equipo en el que desarrolló toda su carrera, Black Mamba ganó cinco anillos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) y sus grandes actuaciones lo llevaron a ser elegido en 18 ocasiones para participar del Juego de las Estrellas (se quedó con el premio al MVP en cuatro de ellos).



Entre otras marcas históricas, Kobe tiene el mérito de ser el segundo jugador que más puntos marcó en un solo partido (81). También fue el máximo anotador en cuatro temporadas (2003, 2006, 2007, 2008). Además, es el cuarto mayor anotador histórico de la NBA, con 33.643 puntos (Lebron James lo había superado en el tercer puesto de la lista unos días antes de su muerte). Con la selección de Estados Unidos, ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012).



El anuncio del ingreso de Bryant al Salón de la Fama se produce el mismo día en que la cuenta de Instagram del fallecido basquetbolista volvió a tener actividad. De manera inesperada, y causando sorpresa en los fanáticos, Vanessa Bryant -esposa del ex jugador de Los Angeles Lakers- usó la cuenta de Kobe y subió una imagen para promocionar la continuación de su libro ‘The Wizenard Series: Training Camp.



Kobe Bryant murió el pasado 26 de enero, a los 41 años, en un accidente aéreo. La estrella de la NBA viajaba con otras ocho personas -entre ellas, su hija Gianna, de 13 años- en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió. El vuelo partió desde Orange County y tenía que llegar a El Monte, al Mamba (Black Mamba era su apodo) Academy, a observar un entrenamiento, pero en el camino sufrió el accidente.