El Banco de Corrientes sigue con el cronograma de pagos

Domingo, 05 de abril de 2020

Sillas de ruedas, acompañamiento personalizado, vacunatorio, atención sanitaria, entrega de alcohol y consejos sobre la higiene y el cuidado, en las sedes del Banco de Corrientes.





En distintos puntos del interior, la concurrencia fue muy baja y la actividad para el mediodía era nula. Hoy continúa la atención de emergencia de fin de semana, así es que en virtud de la disposición del Banco Central (BCRA), el Banco de Corrientes abrirá sus puertas nuevamente de 8 a 15 horas únicamente para jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:



Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas:



Domingo 5 de abril: 2 y 3.

Lunes 6 de abril: 4 y 5.

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9.



Beneficios correspondientes al mes de abril:



Lunes 6 de abril: 4 y 5 Pensiones no contributivas.

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas.

Miércoles 8 de abril : 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos.



Las sucursales donde se atienden a los beneficiarios son, en Corrientes Capital: Avenida Teniente Ibáñez 1800 – Casa Matriz (‪9 de Julio y Rioja) – Centro Único de Pagos (San Lorenzo y 9 de Julio) y en el resto de las sucursales del interior.



Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES.